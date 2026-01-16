肯德基蛋撻悄漲價！新版「超極酥」每顆貴2元、一盒多10元

肯德基日前拋出震撼彈，宣布販售多年的「原味蛋撻」將停止供應，一度讓不少粉絲錯愕。不過事後揭曉，其實是品牌推出升級版本「原味蛋撻－超極酥」，而價格也隨之調整，單顆從47元調漲至49元，六入禮盒也從247元漲到257元。

肯德基將推出全新「原味蛋撻－超極酥」。（圖／翻攝自肯德基臉書）

肯德基昨（15）日透過臉書粉專發出聲明稿表示，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」消息一出引發民眾搶買熱潮，也在網路上掀起討論。

不過今（16）日上午11時，官方進一步說明，原款蛋撻已正式下架，未來將由全新改版的「原味蛋撻－超極酥」接棒，新版從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

肯德基將推出全新「原味蛋撻－超極酥」。（圖／翻攝自肯德基臉書）

新推出的「原味蛋撻－超極酥」雖然在2月12日前提供PK雙饗卡APP會員「買一送一」優惠，六入禮盒優惠價199元，但優惠期過後，新款蛋撻的單顆售價將比原本的經典原味蛋撻貴2元，六入禮盒則增加10元，從247元漲到257元。

網友對此次行銷手法反應激烈，怒批「下次不要再這樣了，不是很聰明」、「噁心又爛的行銷手法」、「同一招要玩幾次？」、「把我昨天消費的錢還我」、「欺騙行銷模式真的無聊到極致」、「這種爛梗玩不膩嗎？」、「賺了流量賠了信任」。

