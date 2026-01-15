肯德基蛋撻掰了？將開記者會說明後續 員工曝真相：塔皮改版

原味蛋撻停售消息引爆留言潮，網友直呼「肯德基沒蛋撻還剩什麼」。（圖／翻攝攝自臉書，肯德基）

台灣肯德基今（15）日在官方臉書粉絲團發布聲明，宣布販售28年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，並表示全台門市現有庫存售完為止即停止供應。消息曝光後，引起消費者廣泛關注，許多網友湧入留言哀嘆「肯德基沒蛋撻還剩什麼」，更有人搶購囤貨。不過，隨即有自稱肯德基員工的網友跳出爆料，揭露這只是行銷策略，實際上蛋撻並未真正下架。

官方聲明用詞明確指出，將「感謝消費者28年來的支持，經典原味蛋撻即將走入歷史」，並預告將於16日上午舉行記者會說明細節。由於語氣強烈，加上未說明後續產品規劃，令不少消費者誤以為商品將永久停產，引發市場大量猜測。

然而，有網友在社群平台上引述內部員工說法，指出蛋撻其實只是「換塔皮」與「調整原物料」，並非真正停售。有人指出，新版本將使用機器生產的酥皮塔殼，取代過去人工捏製，目的是為配合產線自動化。有員工透露：「只是改版而已，蛋撻還是蛋撻，味道差異不大。」

該說法迅速獲得大量轉傳，原本的感傷氛圍也隨之轉向憤怒。不少網友質疑品牌藉模糊字眼營造退場情緒，是「情緒勒索式行銷」，有留言寫道：「這種招式只能用一次」、「當消費者是行銷測試對象嗎」、「看到員工爆料，我反而不想買了」。

肯德基並非首次以戲劇化手法操作行銷。2022年也曾透過「與蛋撻劃清界線」為口號引發話題，最終為新品系列鋪路。此外，與肯德基同屬母集團的必勝客（Pizza Hut），過去也曾利用「拆招牌」與「退場預告」等方式宣傳新品，兩者相似操作引發聯想。

肯德基於1月15日在官方臉書宣布原味蛋撻即將走入歷史，引發消費者熱議。（圖／翻攝攝自臉書，肯德基）

