肯德基蛋撻改版漲價！臉書遭轟爆「狼來了行銷」 小編淚吐11字

生活中心／朱祖儀報導

肯德基15日宣布，經典原味蛋撻即將走入歷史，並於今（16）日早上解答，原版蛋撻將升級為「超極酥」版本，單顆上漲2元，由於同集團並非首次使用類似行銷手法，眾人紛紛痛批「根本是狼來了」，並灌爆官方臉書。面對眾人對於行銷手法的怒氣，小編則無奈回應，「連小編自己都差點嚇哭了。」

肯德基15日在臉書表示，販售28年的經典原味蛋撻將走入歷史，不少人以為原味蛋撻即將停賣，紛紛湧入各大門市搶購。今早肯德基則透露，將全新推出「原味蛋撻－超極酥」，從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

廣告 廣告

由於這並非肯德基首次使用類似手法行銷，他們在2022年也曾宣布「與蛋撻劃清界線」，引發搶購潮，結果事後僅是將甜點線獨立出來，一般門市仍有販售原味蛋撻；加上同集團必勝客日前突然在粉專發布拆招牌影片，並搭配「珍重再見」字眼，一系列行銷手法在網路上掀起怒火。

眾人紛紛灌爆臉書，「你們行銷部門也就這點水準，除了炒作流量，還害慘門市員工」、「低級的行銷，行銷部跟主管把年終捐出來給那些累壞的第一線門市人員吧 」、「這種狼來了行銷很廢欸」，更有網友氣得罵髒話。對於行銷手法，肯德基小編則回應，「連小編自己都差點嚇哭了」，還配上哭泣的Emoji。

肯德基小編回應，「連小編自己都差點嚇哭了」。（圖／翻攝自肯德基臉書）

更多三立新聞網報導

四季豆、櫛瓜輸了？鹹酥雞「1隱藏蔬菜」被推爆 內行驚：好吃到發瘋

好市多連帽外套逼近5萬！內行一看驚「羽絨界天花板」：很便宜了

機車考照快看！1縣市發錢「最高領6500元」 有駕照也能拿錢

妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了

