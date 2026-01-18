肯德基蛋撻改版「換皮」 奎丁試吃1句話曝真實口感

【緯來新聞網】連鎖速食肯德基近日宣布原味蛋撻「登出」，即將走入歷史，讓大批網友以為要停售，紛紛排隊搶買，但其實只是更換蛋撻皮，行銷手法引發爭議。外界好奇，到底改版的蛋撻口味如何？對此網紅奎丁也親自嘗試了。

奎丁試吃升級改版的肯德基蛋撻，直言「沒什麼差別」。（圖／翻攝自奎丁IG）

奎丁昨（17日）在IG貼出影片，透露來跟風嘗試肯德基下架又上架的蛋撻，聽說餅皮有升級，摸了一下感覺很脆，咬了一口後狂點頭，表示「之前的餅味比較重，現在的餅味很輕，認真說就是，其實真的沒什麼差別」，也猜測可能是因為剛出爐很燙，吃起來才會比較酥。



談到肯德基這次的行銷，奎丁吐槽「滿爛的」，「上新就上新，可以玩點新的說法啊！不要騙人！」更舉南韓人氣女團BLACKPINK為例，如果今天宣布說要解散，一定一大堆粉絲崩潰，就和蛋撻一樣，結果經紀公司隔天開記者會說是升級改版，「我他X全部粉絲X死你啊，直接恨死你，我昨天淚白流了，昨天的蛋撻白吃了」



據了解，肯德基先是在14日預告「原味蛋撻登出了」，隔天發表聲明宣布經典原味蛋撻即將走入歷史，16日則表示經典原味蛋撻將由升級產品「原味蛋撻－超極酥」全面取代，讓大批網友覺得被騙，紛紛到粉絲團留言開嗆：「低級的行銷」、「狼來了這故事聽過嗎」、「要用這種垃圾行銷方式，完全不會去買」、「好無聊，這種梗要玩幾次」。

