肯德基蛋撻有對手了！拿坡里賣到缺貨「1週賣完1個月備貨」

肯德基緊張了！拿坡里今年初全新開賣「千層脆皮蛋塔」，一週就賣完一個月的備貨量，下週起緊急追加備貨量，1、2月壽星還有買1送1優惠，全力攻佔速食蛋塔市場；另外，德克士推出新春限定「極上海皇賀歲堡」，炸蝦排淋龍蝦醬超奢華，還有「開運海陸分享餐」多人一起享用。

肯德基蛋撻有對手了！拿坡里經典原味蛋塔熱銷

拿坡里經典原味蛋塔正式開賣！新款蛋塔擁有千層酥脆塔皮與奶香四溢的滑順內餡，一盒6入原價270元、外帶特價199元；生日驚喜再加碼！凡生日落在 1 月 8 日至 2 月 4 日之間的當期壽星，至門市單筆外帶消費滿 300元，即可額外享有「經典原味蛋塔買1送1」優惠。

另外，即日起至2月4日，凡購買新品大披薩(開運花生嫩雞披薩/夏威夷海鮮雙享披薩/漁夫燒肉雙享披薩/招牌牛丼披薩/金賞烏魚子披薩/濃起司五重派對)，可享超值好禮四選一，好禮包括大披薩口味任選一個， 6塊烤雞加 3支山賊雞翅、經典原味蛋塔一盒或是雙享披薩一個(夏威夷加海鮮、漁夫加燒肉擇一)。

德克士炸蝦排淋龍蝦醬超奢華

德克士脆皮炸雞推出新春限定「極上海皇賀歲堡」以海味為核心，淋上微嗆清爽的龍蝦風味醬，醬中仍能嚐到細緻蝦肉，帶出自然海味與滑順口感，讓每一口都更有層次，入口層次豐富、甜而不膩；並結合爽脆鮮蔬、蟹味棒，以及吃得到蝦肉、口感紮實的炸蝦排，打造風味濃郁卻不厚重的多層次海鮮口感；跨年與聖誕檔期銷售表現亮眼的「黃金龍蝦風味 Q 蝦堡」，因饕客熱烈敲碗而延長販售檔期。

德克士新春期間多款吉祥寓意點心，象徵「牽絲不斷、好運連年」的「香濃乳酪條」，寓意紫氣東來、金玉滿堂的「紫金 QQ 球」以及象徵海派縱橫、富貴金蝦的「海派鮮脆蝦」。

針對多人分享與聚餐需求，德克士推出「開運海陸分享餐」(4人份)，內含6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶、極上海皇賀歲堡、海派鮮脆蝦、香濃乳酪條、WASABI雞軟骨、紫金QQ球、冰紅茶 4杯，開運價688元。

