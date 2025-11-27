肯德基蛋撻濃到化不開 摩斯漢堡吃到壽喜燒
聖誕老人來送禮，速食餐廳則端上新品開派對。肯德基聯手「KITKAT」推出「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，酥脆、滑順、流心3種層次一口氣在口內爆開。摩斯漢堡上架全新主餐「壽喜燒雙牛珍珠堡」，還有早餐限定的「櫻桃鴨福堡」。達美樂打造「三本柱」派對美食，豪牛披薩、抹茶披薩、火山口拼盤通通吃得到。必勝客首賣「德國豬腳海陸盛宴拼盤」，副餐也能吃到飽。
氣溫下降就想來點濃郁系美食，肯德基將香港爆紅組合「奇巧可可流心三重奏蛋撻」導入台灣，並攜手國際巧克力品牌「KITKAT」開發新產品，第一口咬下會感覺到酥脆塔皮與可可脆片滋味，進入口中後會感受到滑順濃郁的可可慕斯，內部還有流心巧克力小驚喜，預計12月2日起開賣。單顆蛋撻售價55元，禮盒裝優惠價295元，首週內用還加送KITKAT巧克力。
摩斯漢堡12月1日起販售「壽喜燒雙牛珍珠堡」，售價115元，經典燒肉片搭配日式壽喜燒醬和超級大麥米漢堡，同時能滿足吃漢堡與吃壽喜燒的願望。早餐則有使用貝殼造型刈包的「櫻桃鴨福堡」，售價75元，選用花東放牧的花蓮櫻桃鴨結合洋蔥和風醬，一早享用可以充飽一天的活力。
達美樂鎖定聚餐商機設計「一擲High狂歡盒」，盒內有達美樂「三本柱」招牌餐點，包含撲滿炙烤鮭魚肚與炭燒牛肉的「頂鮭豪牛雙饗披薩」、結合紅豆與抹茶火山的「相思抹茶火山披薩」，以及起司火山配4款副食的「起司火山口拼盤」，12月1日起販售，優惠價1,399元。
必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」限時回歸，以厚切牛排結合炙燒大蝦，再放入卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片與紐西蘭莫札瑞拉起司，吸引起司控嚐鮮，外帶只要半價459元，還能加價219元選購冬季限定的「黑鑽松露火山熔岩餅皮」。副餐可以選擇「德國豬腳海陸宴拼盤」，外皮酥脆肉質多汁的豬腳淋上經典黃芥末醬，加上黃金和風鱈魚塊、薯金幣與BBQ烤雞，不用出門也能「吃飽飽」。
