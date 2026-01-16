肯德基蛋撻真相曝光遭炎上 前主播嘆踩到2大紅線：信任度被玩光

肯德基蛋撻行銷方式引起大眾反感。（圖／肯德基臉書）

肯德基15日宣布原味蛋撻走入歷史，不少死忠粉絲擔憂即將下架，紛紛前往購買，然而今天（16日）公布真相，僅是換新撻皮而遭炎上，臉書被灌爆。對此前主播劉芯彤就點出肯德基這次行銷踩到2大紅線，信任度遲早被敗光。

劉芯彤在臉書發文表示，肯德基這波行銷操作，踩到消費者信任的紅線。她指出，行銷不該只是把話題做大，更該建立在正確與信任溝通上，然而肯德基前一天才用「原味蛋塔要下架」的訊息帶動買氣，隔一天卻說是升級改版，導致很多把原味蛋塔視為懷舊回憶的消費者瞬間轉為反感。

劉芯彤指出肯德基此次行銷踩到2紅線，恐讓信任度迅速敗光。（圖／主播劉芯彤臉書）

劉芯彤表示，這波操作引發反彈原因並非改版，而是用停賣式文案包裝，使用「走入歷史」、「售完為止」這類高確定性字眼，造成外界解讀為停賣，引起恐慌性擴散，有如小時候常聽到的《狼來了》的故事，短期來看確實能換到聲量，但副作用也非常明確，下次消費者看到所謂的停售，還有誰會信？

此外，影片把各家媒體麥克風牌惡搞成另類名稱，如果是一般網友玩可以被當成幽默，但堂堂大企業這樣玩自然會被認為不尊重媒體，如同借用媒體公信力當梗玩，造成不必要的摩擦。

文末劉芯彤強調，社群時代行銷手法百百種，但有兩個紅線絕不能踩：其一是消費顧客情懷，其二是把長期累積的品牌信任踩在腳底，信任一旦破裂，消費者對品牌失去信心的速度，永遠比建立信心快得多。

