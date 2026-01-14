肯德基蛋撻驚現「白盒」官方喊登出了！全網掀停賣恐慌 業者回應了

生活中心／林奇樺報導

近日有民眾發現，到肯德基買整盒蛋撻，結果盒子竟然是白色的，好奇發生了什麼事情。不過肯德基官方臉書以及Threads的最新貼文，斗大文字寫下「原味蛋撻…登出了」，更讓討論引爆，許多人就擔心，難道是肯德基要停賣蛋撻了嗎？對此，業者也做出解釋。

肯德基蛋撻驚現「白盒」官方喊登出了。（圖／翻攝自肯德基臉書）

肯德基官方隨後在貼文中寫下「聽說，原味蛋撻…登出了？」並搭配文字表示「誰幫我找回原味蛋撻」，同時向網友喊話，若今天買到「白盒蛋撻」，希望大家到留言區回報，「拜託留言區回報…我們需要更多線索」，並在文末加上「小編會不會明天就被公司登出了嗚嗚」等標籤，引發不少網友關注。

貼文曝光後，留言區也湧入大量討論，有網友忍不住喊話「欸，別鬧哦 你最好明白你們本職是賣什麼的」，也有人直呼「我不依！蛋撻不能亡」，還有民眾分享自己拿到全白盒子時的第一反應，笑稱「拿到還以為是環保的概念.....」。

此外，也有不少網友在留言區貼出照片，分享自己拿到的蛋撻盒確實是「全白、沒有圖案」的版本，對此小編也在留言回應，「小編幫蛋撻新買的白裙子還喜歡嗎」。

也有網友擔心，先前購買的蛋撻券是否會因此受到影響，對此小編則回覆「我不許你放棄蛋撻」，字句間似乎也讓不少人稍微放心，蛋撻並非真的要停賣。

對此，業者回應表示，目前是「調整原味蛋撻包裝」，若後續有最新資訊，將會再另行公告說明。

