肯德基蛋撻驚見電池 他差點微波...業者曝「疏漏原因」

高雄楠梓一間肯德基門市爆出食安爭議，一名網友在Threads發文指出，外帶原味蛋撻時，竟在內餡發現整顆電池，且原本還打算將整盒蛋撻拿去微波加熱，直呼「想想都後怕」。事件曝光後引發熱議，台灣肯德基隨即發布聲明致歉，初步判定為個別門市作業流程疏漏，導致外來異物誤入產品。

蛋塔內餡驚見電池

根據該名網友分享的照片與影片，吃到一半的蛋撻中間明顯夾入黑色物體，掰開後確認為一顆電池。發文者表示，當時發現底部有「黑黑的影子」，一度誤以為是黑糖麻糬口味，慶幸自己沒有先微波加熱，「但由於懶惰所以直接吃，想想後都後怕」。

貼文曝光後引發大量討論。有自稱肯德基前員工留言指出，蛋撻製作流程中，冷凍塔皮為完整包裝，由員工倒入蛋液後送入烤箱，以超過200度高溫烘烤約15分鐘，理論上不應出現電池這類異物，質疑電池「還那麼完整？」也有網友反駁，從影片觀察蛋撻表面飽滿程度與盒內其他產品相比，認為不像刻意塞入。

楠梓門市遭點名 業者全面啟動調查

對此，肯德基發出聲明表示，已立即啟動內部調查檢視。初步判定為楠梓門市個別作業流程出現疏漏，導致外來異物在製作過程中誤入產品。公司已即刻對該門市進行全面作業流程盤點，同時主動聯繫該名消費者關懷，但目前尚未取得回覆。

此外，肯德基也同步啟動全台門市操作檢視與加強宣導，重申作業規範與出餐前檢查程序，並將此次事件列為內部重點改善項目。業者強調，對於事件造成消費者不安深表歉意，食品安全始終為首要原則，未來將強化內部控管與人員教育訓練，確保類似情況不再發生。

