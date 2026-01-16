肯德基蛋撻「假停賣」網炸鍋！網翻「行銷黑歷史」批：吃相難看

肯德基一直是受歡迎的品項之一。 圖：翻攝自肯德基Thread

[Newtalk新聞] 肯德基昨(15)日突然宣布原味蛋塔停售，引起大批網友嘆息，甚至掀起一波搶購潮，不過肯德基今日發布新影片表示，「抱歉…這一次我們真的認輸​」，原來沒有要停售，只是調整蛋塔皮而已。此波操作讓網友炸鍋，並翻出這不是肯德基第一次以「停賣」作為噱頭行銷，怒批「吃相難看」。

肯德基昨日在臉書發布聲明稿稱，感謝消費者過去28年來對於肯德基原味蛋撻的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完為止，讓很多網友不捨，甚至引起一波蛋塔搶購潮。

不過今日肯德基發布新影片表示，「抱歉，這一次我們真的認輸，只有不斷進化才能超越經典，我們真的徹底認酥了」，原來只是要換蛋塔皮而已。事實上，這不是肯德基第一次以「停賣」作為噱頭行銷，就有網友表示，肯德基早在2022年就用同樣手法行銷過，當時造成大搶購，單店蛋塔從每天500顆衝到700顆，沒想到5天後，肯德基開記者會表示，只是推出新副牌＋新品上市。

如今同一行銷手法再度出籠，讓大批網友炸鍋，「同一招要玩幾次？吃相有夠難看的」、「很好玩嗎？看到肯德基員工昨天忙的要死，要飢餓行銷也不是這種手段，超多人因為支持你們，昨天特地跑去買心酸的」、「這種行銷手法真的爛透了！還不只一次」。

肯德基今日發布新影片表示，「抱歉…這一次我們真的認輸​」，原來肯德基蛋塔沒有要停售，只是調整蛋塔皮而已。 圖：翻攝自肯德基Thread

肯德基昨(15)日突然宣布原味蛋塔停售，引起大批網友嘆息，甚至掀起一波搶購潮。 圖：翻攝自KFC臉書粉專