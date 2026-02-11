肯德基蛋撻「內餡有黑影」竟是電池！業者道歉了…衛生局揭「員工錯誤SOP」要開罰

一名網友從肯德基蛋撻裡挖出一顆電池。圖／翻攝自Threads／jiajuang

知名國際連鎖快餐品牌肯德基雖以炸雞聞名全球，但其葡式蛋撻更是深受民眾喜愛，然而一名網友近日卻揭露，家人在高雄楠梓肯德基門市購買蛋撻後，他原本想拿去微波加熱再食用時，怎料才剛拿起蛋撻，就驚見裡頭竟有一顆電池，畫面曝光後頓時引發熱議，部分網友質疑真實性，也有人認為應待調查釐清。對此，肯德基稍早前已發布道歉聲明，初步判定為門市作業疏漏導致異物混入。

一名網友10日晚間7時許在Threads上PO文表示，家人這天在高雄楠梓肯德基門市購買了一盒蛋撻，但他在想吃蛋撻的時候發現蛋撻已有些冷掉，便被家人告知可將整盒蛋撻微波加熱再食用。不料，原PO才剛拿起一顆蛋撻、看了看底部後，卻發現有一條「黑黑的影子」，於是便詢問訂餐的家人：「這是黑糖麻糬口味的嗎？」為此還被家人調侃道：「愛吃不吃。」

由於原PO懶得微波，最後還是選擇吃冷掉的蛋撻，沒想到才剛咬了一口，就驚覺「黑黑的影子」原來是一個電池，也讓他傻眼直呼：「本打算一整盒要拿去微波，這下子真要微波下去，我還有家可回嗎？想想後都後怕！」

PO文曝光後頓時引起熱議，但也有不少自稱為肯德基前員工的網友認為原PO是在抹黑：「怎麼可能電池進烤箱烤沒爆炸沒膨脹沒變形？這是自行塞入的電池吧？蛋撻製作至少要180的高溫耶，真這樣不是食安危機，而是生產就會爆炸的工安意外，再加上帳號新創，我建議肯德基法務可以上工了」、「為了流量做這種噁心事真可悲，勸你是趕快刪文然後登門道歉啊，怡和集團是港商，港商的法務真的不跟你開玩笑的」、「肯德基前員工路過，1.我記得烤區沒有需要用到這種電池的東西；2.我們調完蛋撻液還會倒進小壺子裡，那個口超小，電池不可能倒的出來。」

不過，也有不少網友認為仍應待店家調閱監視器畫面釐清真相：「你有指定是楠梓的KFC，看來等明天他們公司調監控畫面就可以知道你收到的是紅包還是傳票了」、「留言一面倒，也看到很多員工說不可能有電池，但是電池看起來包覆得很完整，不像是硬塞進去的樣子欸」、「雖然不是沒有造假的可能性，但烤箱溫度180℃≠蛋撻內溫180℃啊，而且這個電池底部看起來確實有毀損跡象」、「感覺還是有可能是真的，畢竟不是鋰電池，受熱是有可能只有流出電池液但沒爆的」、「但有一說一 撕開來的時候不太像有自己塞進去的痕跡。」

肯德基道歉了「門市作業疏漏」！電池來源其實是計時器

對此，肯德基稍早發聲明表示，台灣肯德基高度重視楠梓門市近日被投訴發生疑似食安事件，並在內部調查檢視後，初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致異物在製作過程中不小心被加入食品之中。肯德基強調，已即刻針對該門市進行全面作業流程檢視，並主動聯繫該名消費者，但目前尚未獲得回覆。

肯德基表示已同步啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，以及加強出餐前的檢查流程，相關情況已列為內部重點管理與改善項目。對於此次事件造成消費者的不安與困擾，肯德基表示深表歉意，強調食品安全為品牌首要原則，未來也將持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。

另外，高雄市衛生局獲報後也派員前往稽查，現場檢視原料並無異物，經人員現場調閱作業區監視畫面後，發現是員工在製作蛋撻期間，計時器不慎掉入蛋撻烤盤內，導致電池彈入、掉進蛋撻裡，而該員工也未依標準作業流程將這批蛋塔丟棄。衛生局將依據《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款暨第44條及第49條規定，裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰並將移送檢調。 高雄市衛生局呼籲業者應依食安相關法規，加強從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。另外，衛生局也提醒民眾，若對業者販售食品有消費爭議時，可向市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助，若有任何食品衛生問題也可洽衛生局食品衛生科反映。



