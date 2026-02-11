肯德基蛋撻「藏完整電池」！業者發聲明致歉：已啟動調查

肯德基楠梓門市遭消費者投訴，原味蛋撻內餡竟出現完整電池。對此，業者回應已啟動內部調查，初步判定為個別門市作業流程疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品，並對此事件深表歉意。

一名消費者在社群平台Threads發文爆料，在肯德基楠梓店購買的原味蛋撻，吃到一半發現底部竟有整顆電池。該名消費者表示，原本打算將冷掉的蛋撻拿去微波加熱，卻看到底部有黑色影子，所幸最後選擇直接食用，他感嘆「想想都後怕」，認為若真的微波可能釀成危險。

此事在網路上引發熱烈討論，真假爭議成為焦點，多名自稱肯德基前員工的網友留言指出，「肯德基前員工路過，我記得烤區沒有需要用到這種電池的東西，我們調完蛋塔液還會倒進小壺子裡，那個口超小，電池不可能倒的出來」。有網友質疑，烤箱溫度高達攝氏200度以上且須烤15分鐘，認為「電池還那麼完整？」懷疑有造假可能性。

也有網友持不同看法，認為「電池看起來包覆得很完整，不像是硬塞進去的樣子欸」、「自行塞入電池電池上不會沾黏那麼多東西」，也有網友比對影片表示「看完整影片我感覺沒有造假，比對盒子裡還沒吃的有凹陷，明顯這顆有電池的蛋撻內餡比較飽滿」，另有網友反向思考認為「有人會傻到用電池造假？！因為這爭議性太大了啊」。

對此，肯德基發布官方聲明回應：

針對近日楠梓門市一事，台灣肯德基高度重視，並已立即啟動內部調查檢視。此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。

我們已即刻針對該門市進行全面作業流程檢視， 並主動聯繫希望關懷該名消費者，目前尚未獲得回覆。同時，我們已啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，以及加強出餐前之檢查流程，相關情況已列為內部重點管理與改善項目。

對於此次事件造成消費者的不安與困擾，我們深表歉意。食品安全為首要原則，我們將持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。」

