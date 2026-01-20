肯德基蛋撻、點心、套餐價格全面調漲！ 平均漲幅約0.7%

知名速食品牌肯德基於今（20）日宣布調整多項商品價格，包括套餐、點心及飲品等，平均漲幅約0.7%。其中最受矚目的是，民眾最常購買的原味蛋撻「超極酥」單顆售價由47元調漲至49元，6入禮盒則從247元漲到257元。

此外，套餐價格也有所變動，例如分享拼盤從255元漲至268元，漲幅達13元；XL全明星配餐從115元調整至118元；經典配餐由55元漲為56元，雙享配餐從80元變為82元。

點心類商品如香酥脆薯也未能倖免，小份由40元漲至41元，中份從50元調整為52元，大份則從66元漲至69元。而早餐類與飲品類商品則普遍上漲1至3元不等。

肯德基表示，此次調價主要針對原味蛋撻「超極酥」的上市售價及部分套餐價格進行微調，其他單點商品如咔啦脆雞、漢堡、甜點、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球等價格維持不變。對於漲價消息，有消費者表示不滿，認為速食價格越來越高，已經影響日常消費選擇。

