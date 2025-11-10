肯德基買一送一！咔啦雞腿堡333爽嗑桶兩波雙11優惠必追

文／景點+ 張盈盈整理報導

年度雙11最大購物節，加上普發一萬元的加持，全民消費精打細算，肯德基自11月11日起推出雙11超狂加碼優惠活動，一連兩波優惠讓消費者從雙11一路省到年底！包括咔啦雞腿堡限時7天買一送一、$333 爽嗑桶等優惠，優惠日期與優惠代碼趕快筆記起來。

圖 / 肯德基

經典不敗！咔啦雞腿堡限時7天買一送一，5折爽吃雙堡、不用百元也能加倍滿足 雙11狠省再加碼，第一波就超有誠意！11/11起至11/17限時七天，肯德基加碼推出超人氣的經典「咔啦雞腿堡買一送一」優惠活動 (優惠代碼：40692)，原價190元的雙堡組合，現在只要95元就能鬆入手！

廣告 廣告

11/18至12/01限時兩週，肯德基推出人氣桶餐加碼回饋——「$333爽嗑桶」超值組合，以超甜的 47折優惠帶來雙倍美味、雙倍幸福。這次更特別開放外送同步適用，不論你在家追劇、上班午休、或與好友聚會，都能輕鬆一鍵開嗑，讓經典美味直送到家！這次「爽嗑桶」內容超澎湃，包含肯德基人氣咔啦脆雞 6 塊 + 經典原味蛋撻 6 入。

這兩波優惠不論是揪團分享或自己獨享都很適合。今年雙11，不只購物要滿足，吃也要吃得過癮。肯德基要用優惠回饋粉絲，主打「省得安心，花的省心，吃得更開心」，優惠記得把握時間享用！

普發一萬麥當勞買一送一4大優惠必追！雙份豬肉滿福堡69元開吃

》https://www.mook.com.tw/article/38946