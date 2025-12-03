肯德基買一送一雙12推4重優惠！聯手KITKAT香港爆紅組合登台
文／景點+ Rhoda整理報導
肯德基自12月2日至12月15日限時推出超值「嗑翻雙12」4重優惠活動，首度祭出「12款買一送一」方案，優惠包括多項經典點心與人氣飲品。同時也推出多款個人餐優惠，包括「激省餐」99元起及「爽嗑餐」199元起。肯德基更攜手國際知名巧克力品牌KITKAT®推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，為冬季帶來甜蜜療癒的全新風味。
（圖／肯德基，以下同）
優惠第一重： 12款人氣品項全面買一送一，半價優惠、雙倍享受！
肯德基破天荒首度推出年度壓軸優惠，多達12款人氣品項限時買一送一！不論是經典「4塊上校雞塊」（優惠代碼：40457）、超人氣大份香酥脆薯（優惠代碼：40648）、還是甜品控必搶的「雙色轉轉QQ球」（優惠代碼：50446），通通五折，讓你用半價的優惠享受雙倍的滿足；還有多款飲品同享優惠，讓你享受美味更加過癮，吃的飽足又省的滿足。
優惠第二重：最狂個人餐優惠開搶！$99激省餐超值開吃、$199爽嗑餐一次把最強組合帶回家
「嗑翻雙12」同步推出超值個人餐優惠，讓味蕾與荷包一次兼顧。「激省餐」只要 $99 起即可入手，包括招牌組合「咔啦雞腿堡 x1＋原味蛋撻 x1」（優惠代碼：40641），不到百元就能吃得飽足；炸雞控也有選擇，「咔啦雞腿 x2＋無糖茉莉綠茶（小）x1」（優惠代碼：40642）同樣只要 $99 就能輕鬆帶回家。想吃得更豐盛，還有「爽嗑餐」$199 起，經典組合「咔啦脆雞 x2＋4 塊上校雞塊＋香酥脆薯（小）＋原味蛋撻＋百事可樂（小）」（優惠代碼：40699）只要 $199 即刻享受；還有「咔啦雞腿堡＋4 塊上校雞塊＋香酥脆薯（小）＋原味蛋撻）＋百事可樂（小）」(優惠代碼: 40700) 同樣只要 $199，一次滿足不同時刻的用餐需求。
優惠第三重：多人餐「$388歡聚桶」年底團聚必備，必吃組合讓你一桶滿足所有人的胃與心
不論是家庭聚餐或好友小聚，最應景的美味總能替團聚時刻增添氣氛。今年「嗑翻雙12」特別推出超值分享組合——「$388 歡聚桶」重磅登場！不到四百元的甜甜價，就能一次帶走網友最愛的超人氣組合：咔啦脆雞 5 塊＋原味蛋撻 6 入（優惠代碼：50481）。超高 CP 值的優惠，讓每一場歡聚都更有儀式感，也成為年底最強的省錢首選。
優惠第四重：雙12買蛋撻禮盒送上校雞塊，經典美味一次get，鹹甜雙享超滿足！
肯德基推出超值甜鹹組合，凡購買原味蛋撻 6 入禮盒即贈 4 塊上校雞塊（優惠代碼：40649），只要 $205 就能一次享受雙重美味。酥脆鹹香與滑順甜蜜在口中完美交織，帶來更有層次的味覺滿足。無論是送禮或自己享用，都能讓幸福從餐桌延伸到心裡，讓歲末的暖意與歡樂更加完整。
12月限定優惠盡在「PK 雙饗卡 APP」！自 12月2日至12月15日，只要透過 PK APP 訂餐並參與小遊戲，即可抽出專屬優惠券，多項人氣組合輕鬆帶回家，肯德基美味一鍵入手毫不費力。此外，PK雙饗卡 APP 更推出超值 12 元神券、整月闖關抽 iPhone 17、100% 中獎率的 45 折優惠券，以及多款買一送一回饋，優惠力道全面拉滿。會員還可享筆筆消費最高 2.5% 回饋，新加入即可獲得 $50 入會禮與 $100 生日禮，折抵無上限。
除了雙12強檔優惠外，肯德基也同步推出「炸翻星期三」限時活動，12 月 17 日前連續四週於每週三推出當日限定優惠，內容超級豐富：包括「咔啦脆雞買一送一」只要 $71、「蛋撻買一送一」$47 就能享受雙撻美味，還有「激省56折桶餐」等熱門組合，讓民眾在迎接年底前，以最划算的方式把經典肯德基美味帶回家，替冬季增添暖胃又暖心的儀式感。
此外，肯德基與國際知名巧克力品牌 KITKAT®共同推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」！
將肯德基經典的蛋撻與KITKAT®招牌的威化巧克力完美融合，創造出一口三重驚喜的全新體驗——酥脆、滑順、流心，三種層次在口中交織成節奏分明的可可三重奏。
「奇巧可可流心三重奏蛋撻」販售期間自12月2日至3月2日於全台肯德基門市限時供應；不只如此，肯德基還加碼送驚喜——「奇巧可可流心三重奏蛋撻」開賣首周於肯德基「內用」限量加贈KITKAT®巧克力！
「奇巧可可流心三重奏蛋撻」三重口感層層驚喜，第一層帶來「酥脆交響曲」：肯德基經典酥脆撻皮搭配KITKAT®招牌可可脆片，雙重香脆，口感升級一口即入魂。
第二層的「慕斯滑步舞」：柔滑濃郁的可可慕斯，如絲絨般細緻，讓巧克力的香氣在口中緩緩蔓延，包裹著整個味覺。
第三層的是令人口齒留香的「流心小驚喜」：一口咬下蛋撻時，暖熱滑順的可可流心瞬間湧出、甜蜜暖心，為整體風味增添層次。
「奇巧可可流心三重奏蛋撻」濃郁可可一口接一口，售價僅 $295 元，甜度與香氣一次到位，滿足所有「巧克力控的儀式感」。
透過 PK雙饗卡APP購買肯德基「奇巧可可流心三重奏蛋撻」即享最高 2.5% 無上限點數回饋，搭配「預訂快取」或「25分鐘專業外送」聰明免去久候與奔波！
【Info】
肯德基12/02-12/15 嗑翻雙12優惠一覽表
肯德基炸翻星期三優惠一覽表
肯德基12/02-3/02「奇巧可可流心三重奏蛋撻」餐點一覽表
開心果霜淇淋5支188元快閃優惠！超萌乳牛造型零錢包必追
其他人也在看
限時2天，只要$1,212起！New Balance手刀開搶，好康攻略一次看，最高回饋38%
說到把經典復古和日常潮流完美結合，New Balance絕對是榜上有名。無論是街頭穿搭、上班通勤，還是韓風、日系風，都很常看到NB的蹤影。這次整理出八款NB人氣鞋款，每一雙都兼具舒適度與設計感。牛仔褲配上NB MR530、短褲搭NB 327、運動褲配NB 1906各種風格都完全不違和，每個人都可以找到一雙最適合自己的命定NB鞋。Yahoo好好買 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
黃金漲勢洶洶！12/2一日限時品牌日搶進價黃金，買黃金送黃金，金條、金豆最高回饋18%
黃金今年再度站上強勢浪頭！隨著市場押注聯準會 12 月可能啟動降息，全球資金湧向抗通膨資產，黃金、白銀價格持續攀升，而 AI 時代高耗能數據中心帶來的中期寬鬆預期，更被專家視為推動金銀維持高位甚至再創新高的關鍵力量，不少聰明消費者已開始尋找能「買到低點」的實惠黃金。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1
2025年12月機車優惠｜SYM JET SR CBS補助7千元、宏佳騰指定車款最高折16,300元、Gogoro最高享37,300元回饋、Vespa任意車款再抽iPhone 17 Pro
【文／高進瑋】隨著年底購車旺季逐漸逼近，各大機車廠持續端出好康優惠，本月購買SYM JET SR CBS，可享三陽購車補助金7,000元，宏佳騰指定車款最高可折16,300元，Gogoro指定車款最高享37,300元回饋；不僅如此，購買Vespa任一車款，還有機會把iPhone 17 Pro帶回家。若你剛好計畫年底前想換新機車，可以好好把握這一波！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕單人票直降57折、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
聖誕、跨年即將到來，想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣，樂園也紛推聖誕活動！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 5
雙12 2025前哨戰開打！韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買：GD聯名彩妝剩這款、韓妞清透「果汁妝」、「水光肌玻璃妝」
小編上個月到韓國首爾旅遊，當然要光顧一下現在最夯的OLIVE YOUNG，真的不誇張，就像台灣的便利商店密集度那麼高，而且每間都是滿滿的人！琳瑯滿目的美妝品不知道怎麼選？這篇小編化身為時尚小編，分享及示範韓妞最夯美妝趨勢，以及最新的Olive Young必買美妝品，只要手指一點OLIVE YOUNG官網，不用飛到韓國也能買！快趁全年最強檔折扣祭下手，最低用23折甜甜價就能買到時下最夯的彩妝品，follow韓星、韓妞的時尚腳步！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025聖誕交換禮物40+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
2025聖誕交換禮物推薦1千以內1千~5千5千~1萬萬元以上千元以下交換禮物推薦The Body Shop三小福果香沐浴原裝禮盒草莓嫩白沐浴膠蘊含草莓、蘆薈等90%以上天然成份萃取，泡沫細緻綿密，能溫和潔淨同時嫩白全身肌膚，洗後肌膚柔嫩不乾marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 253
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 28
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 95
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 158
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 3
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 126
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。FTV Sports ・ 58 分鐘前 ・ 1
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 98
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31