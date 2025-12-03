肯德基買一送一雙12推4重優惠！聯手KITKAT香港爆紅組合登台

文／景點+ Rhoda整理報導

肯德基自12月2日至12月15日限時推出超值「嗑翻雙12」4重優惠活動，首度祭出「12款買一送一」方案，優惠包括多項經典點心與人氣飲品。同時也推出多款個人餐優惠，包括「激省餐」99元起及「爽嗑餐」199元起。肯德基更攜手國際知名巧克力品牌KITKAT®推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，為冬季帶來甜蜜療癒的全新風味。

（圖／肯德基，以下同）

優惠第一重： 12款人氣品項全面買一送一，半價優惠、雙倍享受！

肯德基破天荒首度推出年度壓軸優惠，多達12款人氣品項限時買一送一！不論是經典「4塊上校雞塊」（優惠代碼：40457）、超人氣大份香酥脆薯（優惠代碼：40648）、還是甜品控必搶的「雙色轉轉QQ球」（優惠代碼：50446），通通五折，讓你用半價的優惠享受雙倍的滿足；還有多款飲品同享優惠，讓你享受美味更加過癮，吃的飽足又省的滿足。

優惠第二重：最狂個人餐優惠開搶！$99激省餐超值開吃、$199爽嗑餐一次把最強組合帶回家

「嗑翻雙12」同步推出超值個人餐優惠，讓味蕾與荷包一次兼顧。「激省餐」只要 $99 起即可入手，包括招牌組合「咔啦雞腿堡 x1＋原味蛋撻 x1」（優惠代碼：40641），不到百元就能吃得飽足；炸雞控也有選擇，「咔啦雞腿 x2＋無糖茉莉綠茶（小）x1」（優惠代碼：40642）同樣只要 $99 就能輕鬆帶回家。想吃得更豐盛，還有「爽嗑餐」$199 起，經典組合「咔啦脆雞 x2＋4 塊上校雞塊＋香酥脆薯（小）＋原味蛋撻＋百事可樂（小）」（優惠代碼：40699）只要 $199 即刻享受；還有「咔啦雞腿堡＋4 塊上校雞塊＋香酥脆薯（小）＋原味蛋撻）＋百事可樂（小）」(優惠代碼: 40700) 同樣只要 $199，一次滿足不同時刻的用餐需求。

優惠第三重：多人餐「$388歡聚桶」年底團聚必備，必吃組合讓你一桶滿足所有人的胃與心

不論是家庭聚餐或好友小聚，最應景的美味總能替團聚時刻增添氣氛。今年「嗑翻雙12」特別推出超值分享組合——「$388 歡聚桶」重磅登場！不到四百元的甜甜價，就能一次帶走網友最愛的超人氣組合：咔啦脆雞 5 塊＋原味蛋撻 6 入（優惠代碼：50481）。超高 CP 值的優惠，讓每一場歡聚都更有儀式感，也成為年底最強的省錢首選。

優惠第四重：雙12買蛋撻禮盒送上校雞塊，經典美味一次get，鹹甜雙享超滿足！

肯德基推出超值甜鹹組合，凡購買原味蛋撻 6 入禮盒即贈 4 塊上校雞塊（優惠代碼：40649），只要 $205 就能一次享受雙重美味。酥脆鹹香與滑順甜蜜在口中完美交織，帶來更有層次的味覺滿足。無論是送禮或自己享用，都能讓幸福從餐桌延伸到心裡，讓歲末的暖意與歡樂更加完整。

12月限定優惠盡在「PK 雙饗卡 APP」！自 12月2日至12月15日，只要透過 PK APP 訂餐並參與小遊戲，即可抽出專屬優惠券，多項人氣組合輕鬆帶回家，肯德基美味一鍵入手毫不費力。此外，PK雙饗卡 APP 更推出超值 12 元神券、整月闖關抽 iPhone 17、100% 中獎率的 45 折優惠券，以及多款買一送一回饋，優惠力道全面拉滿。會員還可享筆筆消費最高 2.5% 回饋，新加入即可獲得 $50 入會禮與 $100 生日禮，折抵無上限。

除了雙12強檔優惠外，肯德基也同步推出「炸翻星期三」限時活動，12 月 17 日前連續四週於每週三推出當日限定優惠，內容超級豐富：包括「咔啦脆雞買一送一」只要 $71、「蛋撻買一送一」$47 就能享受雙撻美味，還有「激省56折桶餐」等熱門組合，讓民眾在迎接年底前，以最划算的方式把經典肯德基美味帶回家，替冬季增添暖胃又暖心的儀式感。

此外，肯德基與國際知名巧克力品牌 KITKAT®共同推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」！

將肯德基經典的蛋撻與KITKAT®招牌的威化巧克力完美融合，創造出一口三重驚喜的全新體驗——酥脆、滑順、流心，三種層次在口中交織成節奏分明的可可三重奏。

「奇巧可可流心三重奏蛋撻」販售期間自12月2日至3月2日於全台肯德基門市限時供應；不只如此，肯德基還加碼送驚喜——「奇巧可可流心三重奏蛋撻」開賣首周於肯德基「內用」限量加贈KITKAT®巧克力！

「奇巧可可流心三重奏蛋撻」三重口感層層驚喜，第一層帶來「酥脆交響曲」：肯德基經典酥脆撻皮搭配KITKAT®招牌可可脆片，雙重香脆，口感升級一口即入魂。

第二層的「慕斯滑步舞」：柔滑濃郁的可可慕斯，如絲絨般細緻，讓巧克力的香氣在口中緩緩蔓延，包裹著整個味覺。

第三層的是令人口齒留香的「流心小驚喜」：一口咬下蛋撻時，暖熱滑順的可可流心瞬間湧出、甜蜜暖心，為整體風味增添層次。

「奇巧可可流心三重奏蛋撻」濃郁可可一口接一口，售價僅 $295 元，甜度與香氣一次到位，滿足所有「巧克力控的儀式感」。

透過 PK雙饗卡APP購買肯德基「奇巧可可流心三重奏蛋撻」即享最高 2.5% 無上限點數回饋，搭配「預訂快取」或「25分鐘專業外送」聰明免去久候與奔波！

【Info】

肯德基12/02-12/15 嗑翻雙12優惠一覽表

肯德基炸翻星期三優惠一覽表

肯德基12/02-3/02「奇巧可可流心三重奏蛋撻」餐點一覽表

