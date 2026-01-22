肯德基金沙聚財氣、起司招富貴「高含金量」富貴金沙起司脆雞1月27日吉時開賣

▲「金沙起司脆雞富貴全家餐」，以$688的超值價格將財氣補滿，讓好運從第一口開始一路延續。今年過年，就用「富貴金沙起司脆雞」與家人分享新春喜氣，將節慶能量轉化為整年的財氣續航力，讓好運陪伴一整年

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】每逢歲末年初，「搶頭香」始終是全台最激烈的運勢戰場，象徵為新的一年迎來好兆頭、好運先機。今年，肯德基翻轉這項傳統，將凌晨排隊的疲憊化為舌尖上的開運儀式，隆重推出年度話題金沙系列新品–「富貴金沙起司脆雞」與「開運金沙沾醬」。這份新春美味承襲過年全民吃雞「大吉大利」的傳統，更昇華為一場視覺與味蕾的開運饗宴：金黃金沙起司醬層層覆蓋酥脆炸雞，再灑上帕瑪森乾酪絲，外觀金光層疊，入口濃郁鹹香的富貴美味。搭配「開運金沙沾醬」更增添滿滿喜氣。

廣告 廣告

▲1月27日正式開賣當天，肯德基同步啟動「搶金沙發財金$168」限時驚喜，開賣首日推出一日限定、全台限量5,000桶的「金沙發財金」開運桶快閃優惠，號召大家「吃雞搶頭香」。

這一桶雞不僅是美味，更是年節團聚中的「一桶金」。1月27日正式開賣當天，肯德基同步啟動「搶金沙發財金$168」限時驚喜，首日推出一日限定、全台限量5,000桶的「金沙發財金」開運桶快閃45折優惠，號召大家「吃雞搶頭香」，整桶只要$168即可將4塊富貴金沙起司脆雞＋開運金沙沾醬配脆薯(中)一次帶回家（限門市臨櫃消費，詳情請見門市公告）。

隨著第一口酥脆「咔滋」聲在口中響起，金黃滋味層層展開，彷彿搶下年度最強「開運富貴頭香」開啟整年一路發的爆棚財運。從 1月27日至3月2日，這份開運神器將限時登陸全台，成為春節餐桌上最吸睛、最具儀式感的開運橋樑，邀請全台一起「吃雞開運，金上加金」！

肯德基2026年度鉅獻「富貴金沙起司脆雞」，將極致美味與「招財開運」完美結合，打造最具節慶感的金色饗宴。採用獨家工法鎖住鮮嫩肉汁，讓外皮達到極致酥脆，第一口咬下的清脆「咔滋」聲，猶如開啟新年財庫的開運密碼；淋上濃郁金黃的開運金沙起司醬，讓鹹蛋黃的獨特香氣與濃厚起司交織出深邃層次，象徵「黃金金氣入庫」，最後撒上奢華帕瑪森乾酪絲點綴，從視覺的閃耀光澤、嗅覺的撲鼻濃香，到舌尖上外酥內嫩的感官堆疊，層層遞進直衝味蕾巔峰，完美詮釋「富貴金運加身」的奢華記憶，無疑是今年農曆新年最具「含金量」的開運美味首選。

肯德基一次推出多款限訂餐組滿足各種用餐情境。無論是犒賞自己的「富貴金沙起司脆雞XL餐」，外帶僅需$254即可享有金沙起司脆雞與原味蛋撻-超極酥；與親友共享的「富貴金沙起司脆雞雙人餐」，特惠$388讓喜氣翻倍；或全家團聚首選「金沙起司脆雞富貴全家餐」，集結8塊脆雞與蛋撻禮盒，以$688的超值價格將財氣補滿。另PK雙饗卡APP另有專屬會員富貴金沙脆雞限定外送優惠，千萬別錯過! 今年過年，就用「富貴金沙起司脆雞」與家人分享新春喜氣，將節慶能量轉化為整年的財氣續航力，讓好運陪伴一整年。

▲「開運金沙沾醬」延續肯德基新年必吃的經典金沙風味，令人一吃難忘。無論是薯條、雞塊，還是鱈魚圈圈，只要+12元即可升級「開運金沙沾醬」。

同步推出的全新「開運金沙沾醬」，「幸運小金幣」的造型，為年節增添滿滿開運喜氣，更是讓饕客們眼睛為之一亮的驚喜！無論是薯條、雞塊，還是鱈魚圈圈，只要+$12即可升級「開運金沙沾醬」，讓「金沙」不再只是炸雞的限定專利，而是萬物皆可「沾」的百搭開運神器，每一口都沾好運和財氣。

為回饋數位會員，即日起，只要天天打開PK雙饗卡APP即可參加「PK大贏家」刮刮樂活動，上千份888點數大紅包等你來抽！還可以搶先獲得肯德基「富貴金沙起司脆雞」與「開運金沙沾醬」新品優惠券！

兩張優惠券既可以$159嘗鮮2塊富貴金沙起司脆雞+可樂(中)，也能用$129享用金沙沾醬配薯條、雞塊與鱈魚圈圈的超值組合，透過外送服務直接送到家！對於追求便利與效率的消費者而言，不必出門排隊，只要打開PK雙饗卡APP在家輕鬆點餐，也可提前開啟一整年的開春富貴好運；不只如此，即日起至2026/02/23 PK雙饗卡APP及KFC官網外送消費結帳滿$800輸入折扣碼「800FREE」，還可獲得免費原味蛋撻-超極酥禮盒乙盒！同時享有回饋點數最高 2.5% 無上限。立即下載PK雙饗卡APP享優惠，玩「PK 大贏家」、搶新品優惠，讓新春美味與好運一次到位: https://www.pkcard.com.tw/downloadApp/