肯德基震撼宣布「原味蛋撻走入歷史」！全台售完截止「聲明曝光」

生活中心／巫旻璇報導

連鎖速食品牌肯德基在台灣擁有高人氣，其中蛋撻系列更被視為鎮店之寶，長年穩坐最熱賣單品之一。近期卻有不少消費者反映，購買蛋撻時發現外盒換成白色紙盒，當下感到相當疑惑。對此，肯德基隨後發布聲明說明，先向消費者表達感謝之意，並宣布「現行原味蛋撻將於全台門市售完為止」，意味著經典口味即將退場，消息曝光後再度引發熱議。





肯德基震撼宣布「原味蛋撻即將走入歷史」！全台售完截止「聲明曝光」網集體崩潰

肯德基透過官方臉書指出，感謝消費者28年來的支持與陪伴，陪大家走過無數時光的經典原味蛋撻，將正式畫下句點。（圖／翻攝自臉書＠肯德基）

肯德基透過官方臉書指出，感謝消費者28年來的支持與陪伴，陪大家走過無數時光的經典原味蛋撻，將正式畫下句點。目前門市仍販售的原味蛋撻，將依各店庫存售完即止。至於後續相關規劃與細節，肯德基預告將於16日上午11時透過線上說明會對外說明，並呼籲民眾持續關注官方粉專動態。

貼文一出，立刻引來大量網友留言討論，不少人惋惜表示「最好吃的蛋撻沒了」、「沒有原味那還要吃什麼」、「原味才是靈魂」，甚至有人直言其他口味只是嘗鮮一次就夠。也有網友質疑背後是否另有操作，猜測可能是「換名字順便加價」、「準備調漲價格」，或是再度推出所謂的升級版本，引發不同聲音與揣測。









