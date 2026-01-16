肯德基「原味蛋撻走入歷史」真相曝光 全網傻眼

速食業者肯德基昨（15日）宣布「原味蛋撻即將走入歷史」，讓一票民眾錯愕不已，但也有網友猜測可能是行銷手法，多名員工則在社群爆雷，稱只是換新撻皮而已。肯德基今（16日）發布新品資訊，表示即將推出全新的「原味蛋撻－超極酥」，1月20日全台門市同步上市；貼文底下立刻被網友留言灌爆。

肯德基今上午在官方臉書發文宣布，肯德基全新「原味蛋撻－超極酥」將於1月20日登場，陪伴台灣28年的經典原味蛋撻，已正式下架，不再販售。

肯德基表示，新品從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

不過肯德基昨先公告，經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓多數網友誤以為將來吃不到了，紛紛到店裡搶買，讓不少員工感到不滿，直接爆雷稱「不會停賣，只是要換新撻皮而已。」

肯德基這波行銷引發許多討論，一票網友直喊「好爛的梗」、「有種就下架啊」、「底下基層員工被你們搞死」、「還好昨天沒去買」。但也有網友表示期待新品上市，「太棒了，希望升級之後會更好吃。」

