肯德基「聖誕巨大桶」回歸！雪花乳酪脆雞、KITKAT蛋撻通通吃得到

今年聖誕節要不要一起吃炸雞？肯德基「聖誕巨大桶」再次回歸，內含3個冬季新品「雪花乳酪脆雞」、「草莓奶油比司吉」以及和KITKAT ®聯名的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，鹹甜一桶滿足；另外，三商炸雞外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶贈送6塊雞腿雙響桶，還有炸雞買3送3方案。

肯德基冬季限定「雪花乳酪脆雞」。(圖／肯德基提供）

肯德基冬季限定「草莓奶油比司吉」、「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。(圖／肯德基提供）

肯德基「聖誕巨大桶」回歸！3新品通通吃得到

肯德基「聖誕巨大桶」今年以 K-XMAS為主題，外盒採用韓系時尚視覺，拉開似禮物盒般層層驚喜，打造視覺與味覺雙重盛宴。內容更是誠意滿載，匯集冬季限定的新品：「雪花乳酪脆雞」、攜手KITKAT ® 的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及網路討論聲量高的人氣點心 「草莓奶油比司吉」，還有經典必吃咔啦脆雞、原味蛋撻、黃金超蝦塊與鱈魚圈圈，鹹甜一次滿足，將節慶聚會的儀式感疊至最高點。

肯德基「聖誕首爾巨大桶」11月27日至12月1日於 PK 雙饗卡APP搶先預購，12月2日全台正式上市開賣。全台限量 10,000 組，售完為止。

冬季限定「雪花乳酪脆雞」，以金黃酥脆的咔啦脆雞為基底，輕灑細緻如雪的乳酪粉，外酥內嫩、微鹹奶香交織；肯德基攜手全球知名巧克力品牌 KITKAT ® 推出全新「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，為冬季節慶增添濃郁可可香；冬季人氣回歸的「草莓奶油比司吉」金黃經典比司吉搭配粉嫩草莓奶油雙醬，外酥內鬆的口感與清爽果香，一口就能感受冬日甜點的幸福氛圍，3個冬季限定商品12月2日至1月12日全台限時登場。

三商炸雞「墨西哥醬辣雞腿桶」。（圖／三商炸雞提供)

三商炸雞買3送3、買6送6爽爽吃

三商炸雞推出年度壓軸新品「墨西哥醬辣雞腿」，以濃郁香辣的墨西哥風味打造全新「墨風」饗宴，讓雞腿控一次嚐盡異國香料的多層次魅力；即日起至12月3日，外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，贈送6塊雞腿雙響桶與1瓶1.25公升可樂，只要439元。

同時推出買3送3方案，外帶3隻墨西哥醬辣雞腿，贈送3塊義式炸雞，特惠價225元，活動期間加碼回饋，單筆結帳金額滿488元，加贈煉乳銀絲卷一份，可累積兌換。

