肯德基「蛋撻之亂」被炎上 小編「認酥操作」又挨轟！

生活中心／江姿儀報導



近年連鎖餐飲品牌行銷策略轉戰平台，透過新噱頭與話題操作，吸引消費者目光，提升品牌曝光度。近日肯德基突然拋出震撼彈，先是放話「原味蛋撻…登出了？」，又宣布「經典原味蛋撻即將正式走入歷史」，掀起「蛋撻之亂」。直到昨（16日）肯德基才公開「原味蛋撻」並非要停賣，而是外層酥皮要升級，引發民眾不滿。風波延燒，沒想到肯德基小編回覆網友竟「提油救火」，反而惹怒大批鐵粉。



肯德基蛋撻是店內熱銷美食之一，好吃程度更被形容為「被蛋撻耽誤的炸雞店」，不過肯德基日前突然放出風聲「原味蛋撻…登出了？」，再無預警宣布「原味蛋撻即將正式走入歷史」、「售完為止」的停售消息，讓喜愛這一味的民眾搶在販售完之前再次品嚐經典好味道，引發「蛋撻之亂」。昨（16日）官方再度發文，玩起諧音哏表示「徹底『認 ．酥 ．了』！」，改良原味蛋撻，外層酥皮進化成「超極酥」，將於1月20日全台全面上市。消息曝光，不僅沒有讓消費者更期待，反而有種被欺騙的感覺。



事實上，肯德基早在2022年就用過類似行銷手法，當時新品推出前曾以「與蛋撻劃分界線」來發文宣傳，實際產品亮相為新口味蛋撻。如今故技重施，讓大批網友反感，湧入留言區怒轟「果然猜到了，就換蛋撻皮而已，一堆網友哭得全家滅門一樣」、「你們所有員工真的很可憐」、「嚴厲斥責」、「肯德基爺爺會從墳墓爬出來X譙」，肯德基小編親回「還是改去7-11？」、「是在幫小編應援嗎？」、「爺爺還沒過世，不要這樣」、「謝謝你幫我應援」，還不忘諧音哏「我真的認酥了（90度鞠躬」。網友全看傻，無情開酸「小編要這樣提油救火，真的可以閉嘴，有夠反感」、「我是KFC鐵粉，我很喜歡吃，但這是什麼白X行銷」、「別家公司的小編是員工，因為主管不會用脆；肯德基的小編看起來是主管，剛下載了脆就急著提油救火」、「完美呈現公關災難」。





風波延燒，沒想到肯德基小編回覆網友竟「提油救火」，反而惹怒大批鐵粉。（圖／翻攝自肯德基臉書）









