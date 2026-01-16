肯德基「蛋撻之亂」重演！改配方還漲2元 專家不挺：有2危機

生活中心／賴俊佑報導

肯德基日前震撼宣布，販售28年的經典原味蛋撻將走入歷史，消息一出掀起蛋撻搶購潮，然而肯德基後續揭曉答案，是將推出撻皮升級版的「原味蛋撻－超極酥」，被網友們罵爆「垃圾行銷」；對此，行銷專家唐源駿分析，肯德基此次行銷手法有2危機，其一是消費者對品牌信任度降低，將來宣傳新品會有困難，其二是消費者通常對主力商品改配方，若銷售不如預期可能又要改回原本配方。

肯德基「原味蛋撻－超極酥」改配方還漲2元

肯德基這次假停賣、真改版的行銷手法，由怡和集團旗下的富利餐飲公司操作，2022年也曾用過類似行銷手法，當時高調發文宣佈「正式與蛋撻劃分界線」，讓外界以為將另開設蛋撻專賣店，沒想到幾天後答案揭曉，是推出新品「莓果奶酥撻」，並澄清沒有要停售蛋撻，當時就掀起網友罵聲。

另外，經典原味蛋撻單顆約47元，升級版的「原味蛋撻－超極酥」單顆售價49元，等於是改版後再調漲2元。

專家分析肯德基的行銷手法有2危機，不僅造成品牌受損，消費者對新配方蛋撻接受度可能不高。(圖／肯德基提供）

肯德基「蛋撻之亂」隔4年重演！專家：有2危機

行銷專家唐源駿表示，此次肯德基行銷手法，讓消費者對這個品牌信任度降到極低，也就是品牌受損，「前有必勝客、現有肯德基，網路討論也出現為何台灣行銷一定要用這種類似恐嚇、缺貨的操作方式，難道沒有更好的方式嗎？這件事情也值得我們後續來做觀察」。

另外，唐源駿表示，通常知名品牌的主力商品更換配方後，消費者接受度沒有這麼高「像可口可樂就曾經出現配方更改，造成大批的忠實消費者集體連署反對新配方，最後還是改回來」，唐源駿說如果一開始做了恐嚇行銷，然後新產品的接受度又很低「不僅是賠了夫人又折兵喔，後續還可能得換回原本的配方」。

唐源駿也提到，當消費者對品牌的信任度降低後，往後再推其他活動或是新品時，消費者會加倍嚴厲審查，對品牌的長期發展是不好的，「同時提醒大家，如果還有廣告公司還要提出類似的行銷手法時，請大家慎選慎用」。

