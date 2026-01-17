肯德基「蛋撻之亂」鐵粉氣炸！小編回覆遭轟：完美呈現公關災難

生活中心／彭淇昀報導

肯德基因「蛋撻之亂」被炎上，事件發酵後，肯德基小編在社群留言區的回覆讓人更火大，讓網友紛紛截圖開轟，直呼「完美呈現公關災難」、「好笑嗎？短期內真的不會再吃」。

肯德基將推出新商品「原味蛋撻－超極酥」。（圖／肯德基提供）

肯德基15日宣布，經典原味蛋撻即將走入歷史，隔天才公布真相，是將推出更酥脆口感的新商品，「原味蛋撻－超極酥」，引來大量網友湧入，罵聲不斷。

肯德基的蛋撻事件惹怒不少網友，還有網友發現，肯德基小編在社群平台上回覆的留言更令人傻眼，有網友留言「果然猜到了，就換蛋撻皮而已，一堆網友哭得全家滅門一樣」，肯德基小編則回「還是改去7-11？」；還有網友留言「你們所有員工真的很可憐」，肯德基小編又回「是在幫小編應援嗎？」讓網友全看傻，回應「並沒有」。

不少網友見狀紛紛直呼，根本是火上加油，「小編要這樣提油救火，真的可以閉嘴，有夠反感」、「我是KFC鐵粉，我很喜歡吃，但這是什麼白癡行銷」、「別家公司的小編是員工，因為主管不會用脆；肯德基的小編看起來是主管，剛下載了脆就急著提油救火」、「完美呈現公關災難」。看得出來這波行銷手法真的惹到不少鐵粉。

