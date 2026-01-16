肯德基「蛋撻沒停賣」挨轟！同行銷手法3年前也做過

生活中心／李明融報導

肯德基蛋撻是店內熱銷美食之一，好吃程度更被形容為「被蛋撻耽誤的炸雞店」，不過肯德基日前宣布「原味蛋撻售完為止」的停售消息，讓大批民眾搶在販售完之前再次品嚐經典好味道，然而陸續有網友戳破背後的行銷手法，原來只是改良原味蛋撻，改推全面進化的「原味蛋撻－超極酥」，將於1月20日全台全面上市，消息曝光不僅沒有讓消費者更期待，反而有種被欺騙的感覺，痛批肯德基是「放羊的孩子」，事實上，肯德基早在2022年新品推出前曾以「與蛋撻劃分界線」來發文宣傳，實際產品亮相為新口味蛋撻。

廣告 廣告

肯德基「蛋撻沒停賣」挨轟：被欺騙！改推新版本...同行銷手法3年前也做過

肯德基宣布原味蛋撻售完為止，背後真相引發許多消費者不滿。（圖／翻攝自肯德基臉書）



台灣肯德基15日於官方臉書發聲明稿表示，感謝消費者28年來的喜愛，「陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史」，表示原味蛋撻將於全台門市售完為止，並指出相關細節將在16日上午11點，於線上說明會中公布。消息一出，不少人相當錯愕，紛紛前往肯德基購買最後剩下的原味蛋撻，對這個經典口味表達不捨，還有人為了買到蛋撻排隊3個小時才買到，釀成「蛋撻之亂」，甚至有店家公告貼出「蛋撻被大家吃到下班了，造成不便我們先認輸」。

肯德基「蛋撻沒停賣」挨轟：被欺騙！改推新版本...同行銷手法3年前也做過

原味蛋撻並非全面停售，而是改良再推出。（圖／翻攝自肯德基臉書）

眼看民眾陸續衝到店裡瘋搶，有店員不忍抖出真相表示「以後還有會有啦！不用一直搶」，事實上，肯德基只是改良原味蛋撻的風格，以「原味蛋撻－超極酥」形式重新推出，並於1月20日全台全面上市，消息曝光後，引發大批民眾不滿，認為這樣的行銷手法根本就是欺騙消費者，質疑店家不老實「衝著你們一直玩爛梗，平常每個月吃1~2次的我決定三個月內不吃你們家了」、「嚴厲斥責」、「你們行銷公司真的該被開除，玩一次可能還叫有趣，玩第二次第三次是真的很無聊」，然而肯德基早在2022年就做過類似的行銷手法，當時以「與蛋撻劃分界線」來發文宣傳，實際產品亮相為新口味蛋撻。

原文出處：肯德基「蛋撻沒停賣」挨轟：被欺騙！改推新版本...同行銷手法3年前也做過

更多民視新聞報導

肯德基震撼宣布「原味蛋撻走入歷史」！全台售完截止「聲明曝光」

過年前拚最大紅包！威力彩「連摃23期」頭獎衝5.7億

早餐店推「三色豆奶茶」超衝擊！老闆曝熱銷現況

