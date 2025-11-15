肯德基49元爽吃蛋撻上校雞塊！組合餐47折優惠限時兩週開吃
文／景點+ Rhoda整理報導
肯德基限時兩週推出「$49／$69超驚點」優惠！11月18日起至12月1日，活動期間可依49元、69元兩種價位自由搭配A＋B品項，最低47折起的銅板價就能大啖經典組合，包括「咔啦脆雞＋原味蛋撻」或「原味蛋撻＋綠茶（小）」等人氣選擇。想省荷包、大口吃美食千萬別錯過！
肯德基「$49$69超驚點」最低下殺47折開吃！（圖／肯德基，以下同）
肯德基「$49/$69超驚點」主打超值組合「咔啦脆雞＋原味蛋撻」，堪稱最懂吃的快樂組合！
超值組合「咔啦脆雞＋原味蛋撻」只要69元！
外酥內嫩、多汁且香氣四溢的咔啦脆雞，配上香濃滑順、酥脆的經典原味蛋撻，完美詮釋「鹹甜平衡」的超滿足組合，原價$118、現僅$69，直接省下49元 — 省下的金額還能再點一組$49超驚點！
另一人氣組合「原味蛋撻＋綠茶（小）」原價$80、現省$31，只要$49就可入手。
雙色轉轉QQ球、上校雞塊、花生嫩雞蛋堡等多款選項，主餐、點心、飲料，A+B任你搭，點越多省越多，打造比想像更划算的美味體驗。
小資族最愛「輕享點心組」強勢登場！只要 $49 即可享受經典點心＋飲品組合，無論是下午茶點心或嘴饞時刻，都能無負擔地享受肯德基的經典美味！
$49 超驚點
• 原味蛋撻+冰無糖綠茶(小)：原價$80 →現省$31！辦公室輕午茶首選！
• 四塊上校雞塊+七喜(小)：原價$82 →現省$33
• 雙色轉轉QQ球+可樂(小)：原價$92 → 直接53折，現省$43
想要更飽足就選「主餐級組合」，多款人氣選擇一次滿足，A區提供咔啦脆雞、八塊上校雞塊、花生嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡等人氣主餐，B區則可自由搭配雞汁飯、薯條、玉米濃湯等多款副餐，打造更具彈性、選擇更豐富的組合方案，滿足不同口味與用餐時段需求。
讓外食族能依喜好客製出最符合心情與食慾的完美餐點。最超值組合「八塊上校雞塊＋雞汁飯」原價$148，現僅$69，直接省下79元！不論是炸雞控還是蛋撻控，都能用百元有找的價格吃到最對味的幸福組合。
$69超驚點
•八塊上校雞塊＋雞汁飯：原價$148 → 下殺47折，現省$79元！
• 咔啦脆雞+原味蛋撻：原價$118 → 現省$49！
• 花生嫩雞蛋堡+香酥脆薯(小)：原價$105 →現省$36！
• 八塊上校雞塊+玉米濃湯(小)：原價$138 → 直下5折，形同買一送一，現省$69！
【Info】
肯德基「$49/ $69超驚點」餐點優惠
活動期間：11月18日至12月1日
