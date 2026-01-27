肯爺登全版道歉！揭行為脫序全因25年前車禍「腦部嚴重損傷」罹躁鬱症

曾因一系列反猶太言論及納粹符號爭議遭到全球封殺的饒舌巨星「肯爺」Ye（原名 Kanye West），於26日在《華爾街日報》刊登全版廣告。Ye在文中罕見地展現謙卑，除了向猶太與黑人社群致歉，更首度揭露其過去種種脫序行為，源自25年前一場車禍遺留下的「腦部損傷」。

右前額葉受損引發躁鬱症

Ye在廣告中表示，自己長期以來受到躁鬱症困擾，而這一切的根源可以追溯到他25年前經歷的那場嚴重車禍。他透露：「我大腦的右前額葉在該次事故中受傷，但直到2023年，我才得到正確的醫療診斷。」

由於長期未得到正確治療，Ye坦言他在2025年初經歷了長達四個月的躁狂發作，那段時期徹底「摧毀了他的生活」。他感性地寫道：「當情況變得越來越無法支撐時，有些時刻我甚至不想再出現在這個世界上。」

失去現實感：我不是納粹分子

回顧過去幾年引起公憤的爭議，包括在社群媒體發布納粹萬字符號、以及威脅猶太人，他解釋疾病讓他與現實脫節，並傾向於尋求「最具破壞性的符號」來宣洩情緒。

「這不能作為我行為的藉口，但我並不是納粹分子或反猶主義者。我愛猶太人」。Ye強調，他對自己忽視心理問題而導致的惡果感到深切後悔：「我說了、也做了令我痛悔的事，我對待那些我最愛的人，反而用了最糟糕的方式。」

向黑人致敬：你們是我的根基

除了向猶太社群尋求原諒，Ye也特別向始終陪伴他的黑人社群道歉。他表示，黑人社群在他最黑暗的時刻支撐著他，「你們毫無疑問是我之所以為人的根基，我很抱歉讓你們失望了。我愛我們」。

公關轉型還是醫學呼籲？

這份全版廣告被視為Ye在2026年重塑形象的重要舉措。比起以往情緒化的發言，這次他透過醫學成因（前額葉損傷）解釋其判斷力缺失與魯莽行為。文中最後也提供了相關心理健康資源，呼籲大眾關注心理危機。

