肯爺登報道歉！揭失控言行內幕：腦傷延誤25年「一度不想活」

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye）近日罕見公開向外界致歉，首度透露自己多年來一連串爭議行徑背後的原因。他在《華爾街日報》刊登全版親筆聲明，坦承自己25年前一場車禍遺留下的腦部傷勢，在長期忽略之下發展成嚴重的心理疾病，導致他判斷力嚴重失衡，同時對自己曾發表的反猶太言論與極端行為深感懊悔。

肯爺在聲明中回溯，自己早在25年前曾遭遇一場重大車禍，當時造成下顎骨折與腦部額葉傷害，醫療處置僅著重於可見的外部傷勢，卻未進一步進行腦部掃描與神經檢查，導致額葉受損長期未被發現。直到2023年，相關醫療疏失才被釐清，他也終於被診斷出罹患躁鬱症，他的心理健康因為被長期延誤診斷，受到深遠影響。

肯爺直言，躁鬱症最危險之處在於「否認機制」，當患者處於躁狂狀態時，往往無法意識到自己需要幫助，反而誤以為思緒前所未有地清晰、洞察一切，實際上卻正在失去對現實的掌控。他也形容，當外界開始以「瘋子」標籤看待患者，會進一步加深自我否定與孤立感，這是一種極具致殘性的疾病。

肯爺坦承，在病情未受控的期間，他逐漸與現實脫節，言行愈發極端，甚至在精神混亂下，被具有高度破壞性的象徵吸引，包含使用納粹符號並推出相關服飾，對此他形容自己「感到羞愧與後悔」。他強調，自己並非納粹支持者，也沒有反猶太立場，「我愛猶太人」，並為曾傷害的猶太族群與黑人社群正式道歉。

肯爺還透露，他在2025年初曾陷入長達四個月的嚴重躁期，期間伴隨偏執、衝動與精神官能症，幾乎摧毀了他的生活，甚至一度產生輕生念頭，「有幾次我真的不想再活下去」。直到妻子比安卡（Bianca Censori）鼓勵他正視問題，他才開始接受藥物治療與心理諮商，並透過運動與規律生活重新建立穩定狀態。

肯爺也提到，自己在網路上看到其他躁鬱症患者的經歷，意識到並非只有自己在反覆的躁狂與低潮中「毀掉人生」，這讓他感受到久違的理解與支持。他認為，身為具有全球影響力的公眾人物，自己在躁狂狀態下完全忽略了言論對社會造成的傷害，這是他必須承擔的責任。

他在聲明最後強調，這次公開說明並非為過去行為開脫，也不是為了博取同情或免責，而是希望在重新找回人生方向的過程中，獲得外界的耐心、理解與原諒，並承諾將把精力投入於音樂、設計與正向創作，做出實質改變。

