育兒不能只補到2歲就放手 張勝德主張「國民帳戶」補助不中斷

育兒不能只補到二歲就放手，宜蘭縣議長、縣長參選人張勝德主張「國民帳戶」讓補助不中斷。（張勝德服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

政府口口聲聲說「０到六歲國家一起養」，但實際政策卻在孩子兩歲後突然斷線，讓許多新手父母感到不安、甚至不敢生孩子。宜蘭縣議長、縣長參選人張勝德在懇託會中直言，育兒政策最大的問題不是補助少，而是「補助突然不見」，制度讓年輕家庭看不到未來。

「孩子不是只有生出來就好，政府如果只幫到兩歲，後面就當作沒這回事，這樣的制度，真的讓新手父母親不安心，也不敢生孩子。」張勝德指出，現在不少宜蘭縣年輕爸媽都遇到同樣的困境：孩子０到二歲時，有托嬰補助、有育兒津貼；但一滿歲進入幼兒園，補助幾乎歸零，只剩下「政府有在照顧」的口號，卻不見實際金錢支持。

張勝德反問，難道孩子進了幼兒園，就不用吃飯、不用買衣服、不用生活用品嗎？他指出，制度卻在孩子最關鍵的成長階段突然斷線，讓家長在經濟與心理上承受更大的壓力與焦慮。

對於如何改善現況，張勝德表示，他認同鄭麗文主席所推動「國民帳戶」制度，重點不在一次性發錢，而是建立一套長期、穩定、不會中斷的育兒支持機制。

他說，國民帳戶的設計務實而清楚，孩子出生，政府先替孩子存入五萬元，從一歲到十二歲，每年再存一萬元，這筆錢直接存進孩子的專屬帳戶，不是給父母日常花用，等孩子長大後，無論是就學、學技術、創業，或踏入社會的第一步，都已經有一筆屬於自己的「第一桶金」，而不是一出社會就先背上學貸與生活壓力。