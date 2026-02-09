「育兒友善問政連線」完成初選登記 最強奶爸聯手打造好孕高雄

邱俊憲(右一)、何權峰(左一)、黃文志(右二)、蔡秉璁(左二)組成「育兒友善問政連線」完成市議員初選登記。 圖：育兒友善問政連線/提供

[Newtalk新聞] 面對少子化國安危機，高雄青壯世代市議員邱俊憲、何權峰、黃文志，偕同新世代參選人蔡秉璁，組成「育兒友善問政連線」前往民進黨高雄市黨部完成市議員初選登記。這群「公僕爸爸」以自身育兒經驗出發，宣示將聚焦育兒預算與照顧政策，落實「敢生、好孕、好養」的城市願景。

4人強調未來將共同推出的政策主張為親身經歷非紙上談兵，更是4位爸爸、8個孩子的真實心聲。該連線成員橫跨大岡山、三民、左楠及仁大鳥大選區。特別的是，四位成員皆為「現役爸爸」，孩子年齡層從嬰幼兒、幼兒園到國中小皆有。

廣告 廣告

連線成員表示，他們深知托育、課後照顧與經濟負擔的壓力，「育兒政策不該只是冷冰冰的數據，而是我們每天都在經歷的生活。」 他們強調，育兒是公共議題，政府應成為家庭最強的後盾。

「育兒友善問政連線」強調，孩子的成長只有一次，政策的落實不能慢。未來若能順利進入議會，將發揮「青壯世代」的行動力，嚴謹監督預算編列，務實推動友善家庭的各項措施。4位成員感性訴求「為孩子站在一起，讓高雄成為最支持家庭的城市！」 懇請市民支持，讓有經驗、懂需求的奶爸公僕，為高雄的未來把關。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳致中陪同推薦 湧言會黃雍琇小港二苓市場拜票

跨區域跨黨派相挺張耀中 張博洋籲：讓更多年輕人進議會！