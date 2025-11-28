育兒友善天花板！鼎泰豐「讀心術級」服務再爆紅 服務生像會通靈網驚：太離譜了

鼎泰豐再度展現超貼心服務，媽媽忘帶食物剪刀，服務生竟主動提供，網友狂讚「育兒友善天花板」。（示意圖/本刊資料照）

鼎泰豐服務超貼心！一名媽媽在Threads上分享用餐經歷，當時自己忘了帶食物剪刀，原本不以為意，沒想到服務生竟主動靠近詢問「需不需要食物剪刀呢？」讓她十分驚訝，文章曝光後，立刻掀起網友熱議，直呼鼎泰豐是「育兒友善天花板」。

鼎泰豐服務生「神展開」

原PO表示，一家人到鼎泰豐用餐時，老公建議詢問服務生是否有食物剪刀，她當下翻白眼回絕，認為「怎麼可能有啦，不要煩他們」。沒想到自己正用湯匙嘗試切食物時，服務生立刻上前，親切詢問是否需要食物剪刀，讓她驚呆直呼「真的太愛鼎泰豐了」。

鼎泰豐服務特色有哪些？ 網友狂讚「育兒友善天花板」

不少網友在留言區分享親身經驗，盛讚鼎泰豐的服務超越一般餐廳，列舉他們會提供兒童專用不鏽鋼隔熱餐具，避免塑膠或美耐皿材質，還會主動幫忙收拾孩子吃飯掉落的食物，減輕家長壓力。

鼎泰豐為何被稱「親子友善餐廳」？

不僅如此，有網友補充，鼎泰豐還會附上熱水與紙巾，方便家長清洗自備餐具或剪刀。若衣服不小心沾到醬料，他們還提供去漬清潔劑；看見客人帶蛋糕時，服務生也會主動詢問是否需要冰存。

親子超友善餐廳還有哪些？

除了鼎泰豐，網友也分享其他親子友善餐廳名單，包括「果然匯」提供圖畫紙與色筆、「旭集」有兒童餐、「涓豆腐」貼心補海苔、「饗食天堂」提供兒童餐點與畫畫活動，此外，海底撈及大戶屋也是深受網友喜愛的選擇。這些細節服務，讓家長們直呼「帶孩子用餐不再壓力山大」。

