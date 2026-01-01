育兒友善「銀」得幸福 台中社會局：打造老幼宜居、溫暖有愛的城市

育兒友善・銀得幸福，市長盧秀燕打造老幼宜居台中。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】老少都顧好，年輕人沒煩惱！台中市長盧秀燕上任7年來，與市府團隊打造溫暖有愛的城市，加速推動公托倍倍增與區區親子館；鼓勵生育，加碼生育津貼及推出好孕乘車補助；關懷長輩，恢復老人健保補助，布建社區照顧關懷據點和長青學苑，還有六都最優的敬老愛心卡，讓台中更宜居、市民更幸福。

社會局表示，根據ETtoday最新發布的就職週年民調，台中市民幸福感超越7成，其中「推動銀髮照顧與育兒福利」項目滿意度68.3%、「擴增台中托育服務」項目滿意度62.4%。盧市長身為六都唯一女性市長，特別理解照顧家庭的壓力與需求，積極推動友善育兒和銀髮政策，台中市人口才能在高齡化及少子化雙重挑戰下逆勢成長。

台中公托收費六都最平價，大大減輕育兒負擔。（圖/記者廖妙茜拍攝）

社會局說明，盧市長107年上任時，全市29個行政區僅有5處公托，現在已增加至48處，近10倍增。不僅如此，台中的公托平價質優，師生比1:4優於法規，孩子可以獲得更多照顧；收費六都最平價，扣掉托育補助，家長每月只需自付1,500元，大大減輕育兒負擔。

用實際行動力挺育兒家庭，7年來，親子館也從4處增加為20處，平均年服務100萬人次。給予新生兒家庭最實質支持，10年未調整的生育津貼由1胎1萬元增加為2萬元，115年再推愛胎萬計畫，第3胎起每胎加碼1萬元；還有專為準媽媽設計的好孕乘車補助，截至114年12月超過5,700位孕媽咪受惠，累計服務突破4萬8千人次。

鼓勵生育，台中加碼生育津貼及推出好孕乘車補助。（圖/記者廖妙茜拍攝）

社會局指出，把每一位市民當成家人照顧，幸福政見不但要說到做到，而且好還要更好。住在台中的市民家人們不僅要幸福，也要敬老、愛老，盧市長恢復老人健保補助，逾8成長輩近40萬人受益；六都最多元好用的敬老愛心卡，每月有1,000元社福點數，享有交通優惠、就醫減免和運動優待，還有530處社區照顧關懷據點和1,230班長青學苑，希望長輩健康樂活享老。

盧市長與市府團隊肩負對每一位市民家人的承諾，期盼無論老少都能獲得完整的照顧，以穩健步伐推動各項重要施政，一步步實踐「守護台中、堅持幸福」，讓更多市民喜愛台中、肯定台中、安居台中。