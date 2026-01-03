育兒告急！家長壓力爆表 高雄左楠公托收托率4.7%…社會局提解方

隨著楠梓產業園區成立及半導體產業進駐，北高雄人口快速淨移入，多為雙薪年輕家庭，使托育與教育設施面臨嚴峻挑戰。資料照。高市府新聞局提供



北高雄產業進駐、人口快速成長，據統計，左營、楠梓0至2歲幼童4506人，但公托僅收托212名，收托率約4.7%，遠低於中央36%目標。市議員白喬茵呼籲活化公有土地與企業托嬰，陳玫娟建議社宅與都更預留公托；高市府社會局表示，將盤點社宅與公有空間，逐步補強托育量能。

為提供每個家庭「願意生育、享有優質教養環境、同時追求人生夢想」的友善育兒條件，台灣推行0至6歲「國家一起養」政策，其中0至3歲家外送托育目標為36%；隨楠梓產業園區成立及半導體產業進駐，北高雄人口快速淨移入，多為雙薪年輕家庭，使當地托育與教育設施面臨嚴峻挑戰。

市議員白喬茵表示，左營、楠梓地區公共托育資源嚴重不足，即便加上準公托與居家托育，仍無法滿足雙薪家庭需求，目前托育產業面臨人力短缺與土地有限兩大問題，托育人員待遇低、工作壓力大，而重劃區多未預留公托用地。

白喬茵指出，市府應積極盤點公有土地與閒置空間，並鼓勵企業規劃托嬰或園區托嬰，提供更多托育服務，減輕家庭育兒壓力，確保家長能安心工作與定居北高雄，並建議應提升托育人員待遇，吸引人才留任，在社宅、都更案或空屋設置公托，以改善人口密集區的育兒困境。

市議員陳玫娟也表示，社會局今年在全市增加9處公托，但未涵蓋左營、楠梓，兩區公托實際收托僅212名、準公托641名，收托率嚴重不足，建議在合群新村未來新建社宅及公辦都更案，預先規劃公托。

社會局表示，截至去年11月，左營、楠梓區未滿2歲幼兒人口合計4506人，兩區各設置3處公共托育機構，核定可收托212名幼兒，另有16家準公共化托嬰中心及659名準公共化居家托育人員，合計可提供2541名幼兒托育服務，整體家外托育量能已逐步提升。

社會局進一步指出，今年將於藍田國小及福山安居社宅增設2處公共托育機構，增加100名收托名額；116年後，將於援中派出所、清豐安居社宅、文小14新建校舍、楠梓區公所、左營高鐵科技之心公辦都更及永清安居社宅等地，再增設6處公共托育機構，預計增加約280名收托量。

社會局強調，未來凡有社宅或公共建築計畫，市府都會積極爭取設置公共托育機構，並盤點閒置校舍轉作托育使用，以回應北高雄人口成長帶來的育兒需求。

