育兒扶老新制上路 新北2處社宅下月招租適用

▲三峽國光二期青年社會住宅外觀。（圖：新北城鄉局提供）

新北市府不斷精進社會住宅的入住機制，針對育兒家庭再推出「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」，放寬讓一名子女的家庭也能增加入住機會，另外也下修原住民長者年齡限制，滿五十五歲即可認定為優先戶，享有評點加分，並將於十二月招租的三峽國光二期（Ｂ區）三百零二戶與泰山中山青年社會住宅二百零六戶適用新制。

新北市政府城鄉發展局長黃國峰表示，面對生育氛圍低迷與家庭租屋負擔不斷攀升，「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」是以未成年子女人數作為一般戶額外加籤數：育有一名子女加籤一支、二名子女加籤二支，三名子女以上加籤三支。透過加籤制度調整，讓育兒家庭獲得更高的社宅中籤機會，搭配既有的優先戶保障百分之十育兒家庭戶數，擴大支持安心生養並減輕爸爸媽媽在育兒與租屋間面臨的壓力。

城鄉局表示，在照顧青年家庭的同時，新北市府也看見另一群需要被支持的重要族群—原住民族長者。雖然過去原住民六十五歲以上長者申請社宅，已納入優先戶評點制適用，但考量敬老卡、原住民義牙補助等原住民族福利措施多以五十五歲原住民長者為適用門檻。

為避免申請困擾，新北市城鄉發展局將於此次新社宅招租時，將原住民族五十五歲長者納入評點加分項目，使社宅申請制度與原住民社福措施接軌，同時照顧原民長者居住需求。