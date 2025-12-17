育兒紅包升級！勞動部揭就保法草案 爸媽津貼新制「6+1」細節曝光

財經中心／王文承報導

勞動部研擬提出《就業保險法》部分條文修正草案，其中最受關注的，莫過於育嬰留職停薪津貼「6＋1個月」的新制，讓新手爸媽能更安心照顧孩子。（圖／資料照）

為因應雙就業、雙照顧家庭型態日益普遍，以及中高齡與高齡者促進就業政策，勞動部在廣納各界意見並考量實務需求後，研擬提出《就業保險法》部分條文修正草案。本次修法聚焦三大重點，分別為「擴大加保年齡」、「縮短失業給付等待期」以及「有條件延長育嬰留職停薪津貼」，其中最受關注的，莫過於育嬰留職停薪津貼「6＋1個月」的新制，讓新手爸媽能更安心照顧孩子、兼顧家庭與職涯發展。

以下為勞動部本次修法的三大重點說明：



一、擴大加保年齡



現行就業保險的適用對象為15歲以上、65歲以下的受僱勞工。隨著政府近年積極推動中高齡與高齡者就業、延緩退休等政策，越來越多年滿65歲的勞工持續留在職場，且尚未請領勞保或相關老年給付，仍可能面臨非自願失業風險。

廣告 廣告

因此，勞動部擬刪除65歲投保年齡上限規定，讓高齡勞工在失業時，同樣能獲得失業給付等保障，以維持基本經濟生活，提升整體就業安全網。

二、縮短請領失業給付等待期



依現行規定，失業勞工須先向公立就業服務機構辦理求職登記，經過14日推介就業期間，若仍未成功媒合工作或安排職業訓練，自第15日起才能請領失業給付。

勞動部參考國際勞工組織第168號公約建議，規劃將失業給付的等待期由14日縮短為7日，讓失業勞工能更快取得經濟支持，減輕失業初期的生活壓力。

三、增訂育嬰留職停薪津貼「6＋1個月」



現行制度下，針對有親自育嬰需求的雙親，就業保險各提供最長6個月的育嬰留職停薪津貼。為進一步促進家庭內的性別分工平等，勞動部此次增訂新規，若同一名子女的雙親皆已各領滿6個月育嬰留職停薪津貼，於後續育嬰留職停薪期間，雙方可依規定各再請領第7個月的津貼。

此舉盼能鼓勵父母共同分擔育嬰責任，打造更友善的職場與家庭支持環境。

更多三立新聞網報導

倒數計時！LINE將更改「這1機制」 一票上班族嗨翻天：廠商剋星

大同華映案損失一次性提列！業界：台灣法院若不認對岸判決 明年可回沖

想賺快錢！妹子揭做八大慘痛代價 忽略1事身體虛弱：愧疚烙印一輩子

這輩子都講錯了？他揭「壓軸」意思驚呆眾人 內行曝這2字才是最後一個

