育兒躲狗仔 喬治克隆尼一家入籍法國

好萊塢影星喬治克隆尼一家入籍法國。 （路透資料照）

本報綜合外電報導

好萊塢巨星喬治克隆尼與他的妻兒已取得法國國籍，喬治克隆尼曾多次表達對好萊塢育兒環境的擔憂，並讚揚法國隱私法保護家人免受狗仔騷擾。

據媒體報導，喬治克隆尼與妻子阿瑪爾克隆尼及兩人的兒子亞歷山大與女兒艾拉已取得法國籍。

喬治克隆尼本月初曾稱讚法國隱私法保護家人免受狗仔騷擾。他接受法國RTL廣播電台專訪時表示：「在這裡，他們不拍孩子的照片。學校門口也沒有藏著狗仔。」

此外，他還告訴RTL廣播電台：「我熱愛法國文化，也喜歡你們的語言，即便我上了400天課後仍然說得很糟。」

他還說：「法國人對名聲不太在意。我不想讓他們走在街上還要擔心狗仔，也不想讓他們被拿來與其他名人的孩子比較。」