育兒養寵物開銷大 遠銀3大信用卡解煩惱

物價飛漲家庭開銷大，有信用卡當靠山能減輕經濟負擔。遠東銀行主打3張信用卡滿足不同生活需求，其中樂家+卡到超市採購生鮮商品、親子用品享專屬折扣，於寵物醫院刷卡享10%現金回饋；遠銀快樂信用卡強調百貨、網購好康；遠銀樂行卡聚焦旅遊、交通福利，大幅涵蓋家庭消費，讓卡友過得輕鬆自在。

遠銀「樂家+卡」專為家庭客群設計，不僅提供日常採購、親子用品的回饋外，更是市場上少數照顧毛小孩的信用卡。基本享0.5%現金回饋無上限，在遠東集團旗下通路交易每100元贈2點HAPPY GO點數，設定遠東銀行帳戶扣繳卡費，且每月帳單金額滿3,000元，於指定餐廳、樂齡商店、母嬰百貨、購物中心、遊樂園、量販超市、教育學習、身心放鬆通路，全都加碼至4%現金回饋。

在遠百、遠東SOGO指定兒童專櫃購物，刷卡享點數4倍送，繳納學雜費單筆達6,000元可分3期0利率，當月累積結帳滿2萬6,000元加贈400元刷卡金或佐登妮絲紓壓課程。家中毛小孩也能獲得關愛，於指定寵物通路買寵物商品、到寵物醫院就醫可獲10%刷卡金，相當於包辦家庭生活所有開銷。

搭配遠銀「快樂信用卡」、「樂行卡」回饋力道更強，像是近期是百貨週年慶與網購雙11、雙12大檔期，使用「快樂信用卡」於指定通路交易，不限金額均享5%現金回饋，單筆刷滿1.5萬元、3萬元再送150元、500元。

「樂行卡」單月刷滿3,000元並完成登錄，國內加油、悠遊卡自動加值、台灣大車隊/yoxi/Uber叫車、租用iRent/WeMo/GoShare等共享交通，一律加贈2%刷卡金，每天還享最高2小時免費市區停車優惠。

遠東銀行為吸引民眾辦卡，即日起祭出全新首刷禮，新戶在今(2025)年底前透過專屬連結申辦「樂家+卡」、「快樂信用卡」或「樂行卡」任一張，核卡後次月底前一般消費滿5,000元，享有「24吋多功能小胖箱」、「THOMSON 2L氣炸鍋」或「1,000元即享券」好禮3選1的福利。

