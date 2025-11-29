育嬰假以日請115年上路 勞工手機就能辦、雇主也有獎勵

手機即可申辦彈性育嬰留停津貼，申辦流程大幅簡化。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部將在(115)年1月1日正式實施「育嬰留職停薪彈性化」，讓勞工在子女3歲前的2年育嬰留職停薪期間，其中30日可依需要以「日」申請，且為避免行政流程繁瑣，勞動部已簡化申請育嬰留停津貼及續保、加保等程序，包括單日育嬰留停可累積多日一次辦理，而且手機就可申辦。

為鼓勵企業讓勞工申請單日育嬰留停，勞動部規劃發給雇主1000元的定額獎勵金，勞動部表示，勞保局後續會採取單一申請管道，由企業填寫帳號，勞保局將會主動比對直接將獎勵金入帳，無須雇主額外申請，此獎勵措施，將另訂雇主獎勵要點，待核定後發布實施。

勞動部勞工保險局組普通事故給付組組長劉秀玲指出，明年元旦起，勞工在子女3歲前可申請的2年育嬰留職停薪期間，其中30日可依需要以「日」申請。且一樣可向勞保局申請育嬰留停津貼及續保，享有原有投保薪資8成的津貼及補助，每一子女最長發給6個月。

為減少勞工與投保單位的作業手續，讓彈性育嬰留停更便利申請，勞保局已提出配套措施，大幅簡化彈性育嬰留停津貼及繼續加保的申請程序。首先，在申請程序上，避免採「以日請」的勞工頻繁辦理申請程序，可累積多日後｢一次辦理」，申請津貼及續保也可一次完成。

其次，勞動部提供多元申請管道，線上及書面皆可申辦，除了可由投保單位或被保險人透過網路申辦，24小時全年無休外，被保險人還可使用「行動電話認證」方式線上申辦，只需以手機搭配健保卡號進行身分驗證，即可隨時隨地以手機完成申請手續，申辦時間彈性，入帳也更快速。

此外，勞保局也修改津貼及續保申請書表，將育嬰留停屆滿後的復職及加保申報作業整合，讓被保險人選擇續保時，可一併辦理留停屆滿的復職申請，勞保局將在續保屆滿翌日主動恢復一般被保險人身分，也恢復提繳勞工退休金，投保單位不用再另填復職通知書。

勞保局已於官網首頁設立「彈性育嬰留職停薪專區」(https://www.bli.gov.tw/0109290.html)，提供申辦懶人包與1分鐘操作教學影片、津貼與薪資補助、續保、簡易試算工具，可查詢所需資訊與操作指引，被保險人及投保單位可多加利用。

