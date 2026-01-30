育嬰假新制！請假更彈性 雇主每日還可領千元獎勵金

勞動部自2026年1月1日起推動育嬰留停彈性化新制。（示意圖／翻攝自pexels）





為營造更友善的職場環境，勞動部自2026年1月1日起實施育嬰留停照顧彈性化新制，全面放寬育嬰留職停薪及家庭照顧假的申請方式，提升請假彈性。同時，只要雇主配合新制、提供員工家庭照顧假，每日即可獲得1000元獎勵金。

育嬰假申請改以「日」計算

勞動部發布公告指出，新制的一大重點為，2年育嬰留停的其中30日，可以「日」申請。相較過去以月計算，如今家長可依實際照顧需求更彈性地安排請假，每名子女在3歲前，雙親合計最多可申請60日的日數型育嬰留停，且只要留停期間累計未超過6個月，勞工仍可領取8成薪資補貼，有助減輕家庭經濟負擔。

此外，家庭照顧假與因照顧家人的事假，也同步開放以「小時」為單位申請，讓勞工能更精準安排時間。勞動部強調，雇主不得因勞工請這類假別而扣發全勤獎金，確保請假權益不被變相削弱。

小微型企業配合新制可獲獎勵金

為提高企業配合意願，勞動部特別針對小微型企業推出獎勵措施，只要配合新制，每提供員工家庭照顧相關彈性措施，即可按日獲得1000元獎勵金。相關款項原則上由勞保局主動核發，僅少數無法逕撥的情況，雇主才需備齊文件另行申請。不過，由於該獎勵屬於115年度新增計畫，仍須待立法院完成預算審議後，才能正式撥款。

在生育補助方面，政府同步加碼。配合「少子女化對策計畫2.0」，自2026年起，本國籍女性勞工，或與本國國民結婚的外籍配偶生育者，除原有的社會保險生育給付外，還可加計生育補助，每胎合計最高可領到10萬元。若為多胞胎，補助金額將依比例提高。勞動部說明，在年度預算尚未完成審議前，勞保局將先核發原有2個月生育給付，待程序完成後再補齊差額。

