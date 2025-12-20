育嬰留停扣全勤獎金 婦團籲修法

育嬰留職停薪按「日」申請，可按比例扣發全勤獎金，引發各界質疑，婦團呼籲應盡速修法才能滿足家長需求。（本報資料照片）

長榮航空日前有空姐抱病上班過世，引發各界重視「病假權」議題，勞動部因而修正「勞工請假規則」，明定婚假、喪假、公假、流產事由病假、家庭照顧事由事假，不得影響全勤獎金，但民國115年上路的育嬰留職停薪按「日」申請，卻反而可以按比例扣發全勤獎金，引發各界質疑，婦團呼籲應盡速修法才能滿足家長需求。勞動部官員則鼓勵雇主可以提供優於法令給薪。

《性別平等工作法》明定家庭照顧假、產檢假、陪產檢及陪產假、產假、流產假、生理假、因育嬰挪移工時或減少工時，各假別的薪資計算不同，但皆要求雇主不得影響其全勤獎金。

意謂目前短天期的假別中僅有事假、一般病假及以115年起開放勞工以「日」申請的育嬰留職停薪事件可以扣發全勤獎金，事假無明定扣除範圍及比率，一般病假及育嬰留職停薪則應按比率發給，但育嬰留職停薪期間還可以不用計入特別休假累積年資中。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅則坦言，育嬰留職停薪期間雇主確實可以按比例扣除全勤獎金，勞動部鼓勵雇主可以優於法令給付勞工薪資。

「要解決育嬰留職停薪彈性化仍應盡速修法」，婦女新知祕書長覃玉蓉表示，完成修法之前的定義仍是留職停薪，不可避免仍會遇到問題，應該把育嬰留職停薪修正成「親職假」，也才能夠讓勞工彈性化地運用，滿足家長需求。

至於一般事由病假扣除全勤獎金部分，勞動部要求，事業單位全勤獎金計算，應明訂於工作規則或勞動契約，讓勞工明確知悉，且該病假僅能依勞工請假日數扣發，避免造成勞工因恐懼不利益而不敢請病假。若雇主對勞工請病假扣發全勤獎金額度超過按請假日數比例計算者，涉違反勞基法規定可處2萬至100萬元罰鍰。

至於《勞基法》還有規範雇主資遣勞工預告期間，應給予每周2天的謀職假，明定薪資應照給，因此也不得扣發全勤獎金；「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」雖然未要求薪資照給，但雇主不得扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。