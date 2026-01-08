育嬰留停新制3大重點 勞動部公布Q&A

記者郭曉蓓／臺北報導

今年元旦上路的「育嬰留停照顧彈性化新制」，讓新手爸媽可以「育嬰留停以日」及「家庭照顧隨時」。勞動部今（8）日針對近期發現雇主最容易誤踩雷的作法，說明新制3大重點；並持續蒐集勞資雙方對執行面相關疑義，勞動部已更新相關QA置於勞動部官網，企業或民眾可隨時查閱。

為避免雇主誤解規範而觸法，勞動部今日說明「育嬰留停照顧彈性化新制」3大重點。首先，企業為了人力調配，不得訂定內部規則限制同一天只能有最先提出或完成交接的人才能申請。勞動部提醒，性別平等工作法有規定受僱者為育嬰留職停薪的請求時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。所以有關育嬰留職停薪的申請期間、次數及程序，受僱者如果是依法提出申請，事業單位應尊重受僱者本意。雇主也應該提醒員工，除有特殊狀況(小孩生病、停托、停課)，申請育嬰留停原則應5天前提出申請，以利雇主排班。

其次，依勞動基準法第84條之1規定，約定每日正常工時為10小時的工作者，換算7日家庭照顧假的時數，應為70小時，不得僅給56小時。如果勞雇雙方原本約定的每日正常工時少於8小時或依法多於8小時者，得從其約定計給之。

勞動部說，第三，員工申請數日育嬰留職停薪，復職後，當月延長工時46小時上限，不得重新計算；另事、病假日數方面，勞工事假1年14天，以及普通傷病假未住院者，1年內合計不得超過30日，住院者，2年內合計不得超過1年，使用原則是以曆年制1月1日至12月31日期間計算，育嬰留職停薪復職後，事、病假不會因此重新計算。但企業如於工作規則、勞動契約或團體協約協商優於法令之約定或規定，從其約定或規定辦理。