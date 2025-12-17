育嬰留停津貼增至7個月 勞動部預告修法

勞動部今天(17日)預告「就業保險法部分條文修正草案」，除了將就保加保年齡刪除65歲投保年齡上限外，也有條件延長育嬰留職停薪津貼到7個月，草案預告期14天，預計明年送行政院。

為因應雙就業雙照顧、中高齡與高齡者促進就業政策，勞動部17日預告「就業保險法部分條文修正草案」，有幾大方向。

首先，將增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月規定，只要撫育同一名子女的雙親皆領滿6個月育嬰留職停薪津貼，於後續育嬰留職停薪期間，得依規定各再請領第7個月的育嬰留職停薪津貼，以鼓勵雙親共同擔負育嬰責任。

在執行細節上，勞動部勞動保險司司長陳美女舉例，法案通過前就申請6個月的勞工在子女未滿3歲前，都能再申請1個月，當然勞工也可用來當彈性育嬰留停的假來使用，或是勞工也可直接先請7個月留職停薪，待達成條件後，回頭申請最後1個月津貼。她說：『(原音)若在法案修法通過後，他已經申請了第7個月的留停，那爸爸才去請第1個月，請滿6個月的時候，他第7個月可以回頭來申請。我們其實在6+1的這個條件上面都採很寬的法律見解；只要你在修法通過以後，在過去有沒有領滿6個月，都可以合併未來修法通過以後的育嬰留停期。』

其次，這次修法也擴大就業保險加保年齡。由於現行就業保險適用對象為65歲以下的受僱勞工，隨著近年政府推動中高齡、高齡者促進就業，年逾65歲繼續在職場上工作，未領取勞保等老年給付的勞工，仍可能面臨非自願失業的風險，所以在加保年齡部分刪除65歲投保年齡上限規定，初步估計會有5萬人受惠。

第三是縮短請領失業給付等待期條件。由於現行失業勞工欲請領失業給付，需由公立就業服務機構經過14日推介、未能順利媒合到工作或安排參加職業訓練時，自第15日起發給失業給付，這次修法由14日縮短為7日，減輕勞工失業期間的經濟壓力。

此外，修法也提高促進就業經費提撥比率。陳美女指出，例如今年推出的僱用安定措施預算及職訓津貼，已高於本保險年度應收保險費10%，本次規劃提撥比率由現行10%提高至20%，預估預算可從新台幣32億增加到64億元。

勞動部官員指出，後續預告完成後會送勞動部法規會，再送行政院，接著再送入立法院審議。由於目前各黨團及委員都有類似的提案，屆時會一起排審。(編輯：宋皖媛)