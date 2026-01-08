育嬰留停能「先搶先贏」？ 勞動部發QA示警：企業設限恐觸法
為落實職場友善育兒環境，今年元旦起「育嬰留停照顧彈性化」及修正版《勞工請假規則》正式上路，主打「育嬰留停以日計」及「家庭照顧假以小時計」等彈性措施。勞動部彙整，近期勞資常見疑義發布Q&A，嚴正提醒企業主不得自訂「限額申請」等內部潛規則，並釐清變形工時的假別時數計算方式。
育嬰留停能規定「先搶先贏」嗎？
針對企業擔心人力調配困難，可能設下「同一天僅限最先提出者申請」或「交接完成才准假」等內部控管手段，勞動部明確指出，此舉恐已觸法。《性別平等工作法》保障受僱者申請育嬰留職停薪的權利，雇主不得拒絕或視為缺勤，亦不得因此給予不利處分。
勞動部強調，只要勞工依法提出申請，事業單位應尊重其意願，不得以內部排序阻擋。不過，為了讓勞資關係更和諧，官方也建議，雇主應提醒員工，除非遇到孩子生病、停課等緊急突發狀況，原則上應於5天前提出申請，以便公司進行人力排班調度。
每日工時非8小時 家庭照顧假時數怎計算？
在薪資與假別計算上，勞動部針對適用《勞動基準法》第84條之1（俗稱責任制）或約定不同工時的勞工，做出詳細算式說明。法定的「7天」家庭照顧假，並非齊頭式以每日8小時計算，而應回歸勞雇雙方約定的「每日正常工時」。
勞動部舉例，若約定每日正常工時為10小時者，其7天家庭照顧假應換算為70小時（7天x10小時），雇主不得僅給予56小時；反之，若每日正常工時僅7小時者，則為49小時，此計算標準杜絕了雇主少給假數的模糊空間。
留停復職後 假額與加班上限會重算嗎？
勞動部說明，勞工申請數日育嬰留停後復職，其「每月延長工時46小時」的上限，以及「事假14天」、「普通傷病假30天」的年度額度，皆採曆年制（1月1日至12月31日）連續計算，不會因為中間曾申請留停而重新歸零計算。
意即，復職後的加班時數與請假天數，仍需與留停前的已用額度合併計算，除非企業有優於法令的個別約定。
請病假還會扣全勤、影響考績嗎？
除了上述育嬰留停規範，配合今年同步實施的《勞工請假規則》修正案，在病假與考績制度上亦有重大變革，旨在改善勞工「不敢請病假」的職場文化。新制明定勞工一年內請普通傷病假在10天以內者，雇主不得列入扣考績、減薪或取消福利等「不利處分」；若勞工提出申訴，舉證責任將由雇主承擔，違者最高可處100萬元罰鍰。
此外，薪資結構中常見的「全勤獎金」也改採比例制。未來勞工請病假，雇主僅能依請假日數「按比例」扣除獎金，禁止過去「請一天病假、全月全勤歸零」的懲罰性做法。
同時，為因應雙薪家庭需求，事假與家庭照顧假正式開放「以小時」請假，且因照顧家庭請假者，雇主不得扣發全勤獎金，讓勞工在兼顧家庭與工作時能有更實質的薪資保障。
