育嬰留職停薪以「日」申請 健保官網申報流程報你知

《圖說》政府自115年1月1日起推動育嬰留職停薪以「日」申請，受僱勞工可依需求，向雇主申請育嬰留職停薪，並辦理健保相關申報。（圖／健保署北區業務組提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】家住桃園的林小姐，剛結束產假返回公司復職，休假天數有限，家中又育有一名2歲幼兒，每日交給托嬰中心照顧。由於幼兒初入托嬰期經常反覆感冒、發燒等狀況，均需家長短期照料。面對突發的照顧需求，許多家長於工作與家庭間不停的疲於奔命。

對此，政府透過多元制度協助家庭關鍵時間獲得支持，自115年1月1日起，政府推動育嬰留職停薪以「日」申請，受僱勞工可依需求，在子女3歲前，選擇以日為單位，向雇主申請育嬰留職停薪，並辦理健保相關申報。

中央健康保險署（稱稱健保署）因考量受僱勞工可能一個月有多次以「日」為申請，對此提醒於申報時，可累積數日，並於當月月底前一併辦理即可，不必一筆一筆申請，相當便民。同時為因應勞工與雇主能快速瞭解健保的申報流程。健保署整理常見3大問題，透過健保官網即時瞭解健保費計收、申報管道、補充保費等規定。如需更多資訊，請至健保署全球資訊網站參閱（https://gov.tw/uLL）。

《圖說》以日申請育嬰留職停薪常見QA。（圖／健保署北區業務組提供）