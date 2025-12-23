育嬰留職停薪、家庭照顧假新制 明年元旦上路

行政院經濟發展委員會「包容發展組」顧問會議今登場。（行政院提供）

行政院經濟發展委員會「包容發展組」顧問會議今登場，會中觸及中小微企業多元振興、青年發展、薪資提升、落實少子化和高齡化時代照顧。行政院長卓榮泰強調，向國人預告育嬰留職停薪與家庭照顧假新制將於明年元旦上路，強調經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平台，讓政府跟民間社會各界溝通，「一起努力讓國家往好的方向進步」。

卓榮泰表示，今天行政院召開經濟發展委員會包容成長組顧問會議，討論社會與經濟發展過程中，兼顧不同族群與產業需求，落實普惠大眾、公平分配的包容成長，關鍵議題包含帶動中小微企業轉型、青年、薪資提升與透明化，讓年輕人育兒更有支持的雙就業雙照顧。

卓榮泰表示，首先是中小微企業好，台灣經濟才會更好，會中討論中小微企業的韌性與轉型策略 ，透過數位轉型、淨零轉型與通路支持，協助企業提升競爭力與產業韌性；其次是挺青年，助圓夢，青年多元發展與國際視野培育，政府將持續推動產學實習媒合、海外圓夢計畫與彈性學制，結合居住支持措施，協助青年順利銜接學習與就業，教育部青年百億海外圓夢基金計畫已有1463名青年出國圓夢。

卓榮泰指出，另討論薪資提升與薪資透明化，輔導企業加薪，並透過雙就業雙照顧政策完善托育、長照與彈性留職制度。卓也預告，育嬰留職停薪與家庭照顧假這項新制，將於2026年1月1日上路；卓榮泰強調，最後是擴大內需，帶動地方發展，政府將大力推動都市更新、危老重建，並結合會展經濟，舉辦國際會展、演唱會及大型體育賽事，吸引人流、帶動商機、促進觀光。

中小企業總會理事長李育家受訪表示，今天會議討論主軸放在「多元發展」。在經濟部的報告中，說明政府目前針對中小企業在數位轉型、近零碳排，以及AI應用等面向所提供的協助措施。其中，人才培育被視為關鍵議題，特別是在AI領域，目前已培育超過10萬名相關人才，會中也討論，希望能讓這些已受訓的人才進入企業，協助企業內部共同學習與成長，加速產業轉型升級。

在薪資議題方面，李育家指出，企業代表普遍表示會配合政府既有政策，持續進行每年調薪。原則上，企業經營狀況良好、有獲利時，願意多給員工照顧；不過，企業也反映，不希望設下過於僵化的薪資天花板，以免在實務上造成企業負擔。

在觀光部分，李育家分享，他在會中建議可參考日本、韓國「社區發展結合觀光」的經驗。他指出，觀光不應僅限於演唱會，也應涵蓋運動賽事、展覽等多元活動。雖然目前活動帶來短期熱鬧，但往往在活動結束後即告一段落，未來可思考如何提升旅遊「深度」與「黏著度」，延伸主題內容，讓旅客停留更久、消費更多，文化內容的深化仍有加強空間。

中華經濟研究院院長連賢明指出，雖然台灣整體經濟表現亮眼，但在經濟成長過程中，外界普遍關注成長成果是否能照顧到不同族群。因此，本次會議特別以「包容成長」為核心，針對青年族群、少子化、高齡化，以及如何擴大內需等議題進行較多討論。

在擴大內需方面，連賢明表示，討論重點主要有兩個方向。第一，是「危老」相關議題，包括危老建築與老舊建築的重建，透過建築更新，不僅改善居住環境，也有助於照顧高齡人口的生活需求；第二則是觀光，會中探討如何透過促進觀光發展帶動內需，同時結合危老重建，提升整體城市機能。

行政院發言人李慧芝也補充，今天在會中很多專家學者與委員們，也對少子化議題有比較多的討論，因此需要勞動部與其他部會，提供更多的幫助，包括像是行政院接下來要推動的彈性育嬰的部分，都會來幫助，讓雙親在職場裡面可以有更多的時間。

