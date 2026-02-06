育幼院出身逆襲！芝田璃子靠3英文單字當影帝妻 驚爆「繼子年紀比她大」

31歲日本女星芝田璃子（Riko Shibata）與奧斯卡影帝、好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）「父女戀」相差31歲。翻攝IG＠nicolascoppola.cage

31歲日本女星芝田璃子（Riko Shibata）近日登上日本電視台綜藝節目《上田與女人口出狂言的夜晚》，大方揭露她與奧斯卡影帝、好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）這段相差31歲「父女戀」的跨國婚內幕。

芝田璃子在節目中坦言，兩人在日本滋賀縣因戲結緣，當時她英語一竅不通，僅靠「Yes、No、OK」就成功收服影帝的心，超現實的「麻雀變鳳凰」情節讓現場嘉賓與觀眾全看傻眼。

這場主題為「年齡差距婚」的節目中，當主持人上田晉也問及丈夫身分時，芝田璃子淡定回答：「是尼可拉斯凱吉。」瞬間引發全場尖叫。她透露兩人相識於滋賀的電影拍攝現場，當時57歲的凱吉對26歲的她一見鍾情，透過翻譯邀約晚餐。

芝田笑說，當時自己完全不會說英文，整場約會都在點頭應對，沒想到才見面五、六次，凱吉就開口求婚：「我們先去美國一起生活看看吧！」隨即展開這段好萊塢式的閃婚奇緣。

芝田璃子（Riko Shibata）近日登上日本電視台綜藝節目《上田與女人口出狂言的夜晚》揭露她與尼可拉斯凱吉跨國婚內幕。翻攝IG＠liko.shibata

幼年曾住育幼院10年 芝田璃子逆襲成為影帝第5任夫人

芝田璃子的身世背景也隨之曝光，演藝圈知情人士透露，她幼時因父親經濟困難，從6歲起在兒童養護機構（育幼院）生活長達10年。

原本只是在時代劇擔任配角的她，卻意外在片場擄獲影帝芳心，並於2021年正式完婚，成為凱吉的第5任妻子，兩人更在隔年迎來長女誕生。這段從育幼院孤兒到好萊塢名媛的逆襲之路，被網友形容是「比電影還扯的灰姑娘傳奇。」

芝田璃子透露兩人相識於滋賀的電影拍攝現場，當時57歲的凱吉對26歲的她一。見鍾情翻攝IG＠nicolascoppola.cage

豪送整套重機、擁5棟豪宅 芝田璃子揭密巨星級寵妻日常

除了年齡差距，芝田璃子也在節目中分享了令人咋舌的「貧富差距」。她透露凱吉私下寵妻無度，隨手就送上整套重機配備與貴重鑽戒，目前家中更有5棟豪宅（部分建設中）。

這些宛如浮雲般的奢華發言讓現場驚呼連連，也讓日本社群平台X（前Twitter）瞬間炸鍋，網友紛紛驚嘆：「原來尼可拉斯凱吉的老婆是日本人！」、「這完全是另一個層次的年齡差距婚。」

與影帝結婚馬上當阿嬤 主持人吐槽「資訊量太大」

除了奢華的生活待遇，芝田璃子也毫不避諱分享「超展開」的家庭結構。由於尼可拉斯凱吉過去情史豐富、共有5段婚姻，芝田璃子坦言，自己結婚後不僅瞬間多了繼子，甚至已經晉升為「有孫子的人」。

最令現場震驚的是，凱吉的長子年紀竟然比芝田璃子還要大，這段跨越輩分的關係讓主持人上田晉也忍不住當眾吐槽：「資訊量太大，我一時真的無法承受！」

尼可拉斯凱吉與芝田璃子婚後育有一女。翻攝IG＠nicolascoppola.cage

尼可拉斯5段婚姻 31歲差「父女戀」低調穩定

而尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）情史輝煌，過去四段婚姻中不乏名門之後與影壇女星，甚至曾創下四天閃離的荒謬紀錄。第一任妻子為派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette），這段婚姻維持了6年；隨後他迎娶「貓王之女」麗莎瑪麗普萊斯里（Lisa Marie Presley），可惜僅數月便宣告破局。他在第三任韓裔妻子愛麗絲金（Alice Kim）身上度過了最長久的12年時光，兩人育有一子。

接著凱吉與日籍化妝師小池惠理香在拉斯維加斯登記，沒想到短短4天就閃電申請撤銷，成為好萊塢的一大奇談。相較於前幾任的轟轟烈烈，現任妻子芝田璃子顯得極為低調，兩人目前已步入結婚第五年。在影帝豐富的情史中，這段跨國「父女戀」反倒成為他近年來最穩定且持久的感情寄託。



