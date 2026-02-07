育成伴學有成 歲末圍爐話溫馨

歲末迎新，慈濟中區育成專案家族圍爐，邀請育成學子、陪伴的育成爸媽及志工近80人，齊聚一堂。透過探索教育與圍爐聚餐，凝聚彼此情誼，也回顧一年的學習與成長。在溫暖餐桌間，分享心路歷程，在感恩與祝福中，迎向嶄新一年。

「兩隻手 兩隻手握著，坐下後兩隻腳伸直，把你的臀部，往後面移半個臀部的距離 開始，往右邊繞5圈 往左邊繞5圈，預備 開始 1 2 3 4 5。」

雙手握著繩子，圍成一圈，手中的繩子全都朝同一個方向動作，象徵團結一致。慈濟志工 潘德喜：「這個活動叫做團體動力圈，這個繩子就好像，我們整個育成的團體一樣，每個人在施以一點點力量的時候，我們的育成就動起來了。」

「長的4根先 長的就這樣子啊，長的都用T字形，你們現在再找兩個一樣的給我。」

中區育成專案家族圍爐，在東大靜思堂舉行，孩子們跟育成爸媽，齊聚一堂，溫馨互動。慈濟志工 陳淑貞：「孩子都在外縣市上課，平常要遇到孩子真的很難，就利用這個機會，讓(育成)爸爸媽媽，跟孩子見見面。」

中區育成專案學生 王郁凱：「認識更多不同的師姑師伯，也認識更多不同的同學來聊天，了解不同彼此的經歷。」

劉仕鎧去年高中畢業，考上警大，除了希望減輕家裡負擔，心中還有一個更深的動力。中區育成專案學生 劉仕鎧：「比較弱勢的時候，慈濟有幫助我 我在想說就是，如果我有這個機會的話，就是用自己的力量，去幫助更多人。」

圍爐時間，共享美味素食，學子們輪流道感恩，感謝育成爸媽一路相伴。中區育成專案學生 吳昭于：「可以跟很多，可能一開始沒有，很認識的(育成)爸爸媽媽，聚在一起吃飯，覺得還滿感動的 滿溫暖的。」

活動為新芽育成，注入持續向前的力量，在祝福聲中，育成學子迎向嶄新一年。「新芽育成 讓愛發芽。」

