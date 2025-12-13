「育成社福 永續庇護園區」 為心智障礙者打造友善職場

議員苗博雅、林亮君，邀請各界支持憨寶貝「台灣感性」文創品。（圖：育成社福基金會提供）

▲議員苗博雅、林亮君，邀請各界支持憨寶貝「台灣感性」文創品。（圖：育成社福基金會提供）

《育成社福基金會》30多年來為身心障礙者提供0歲到終身的全人服務；其中位於台北市建國南路、濟南路口高架橋下的【永續庇護園區】歷經兩年重建，餐廳終於在12日正式營運。結合社福、友善職場、低碳環保與都市美學的園區，由國際知名「潘冀聯合建築師事務所」設計，採用木構結合回收鋼構，建置50噸雨水回收系統改善橋下淹水問題，提供洗車、餐飲、商店、會議室、電動車快充站等複合式便民服務。

廣告 廣告

庇護商店中有憨寶貝藝術創作的「台灣感性」鑰匙圈、磁鐵開瓶器、雨傘及絲巾等系列文創品；且精美禮盒都是由憨寶貝親手包裝設計。林亮君議員表示：「企業團體過年送這樣的禮盒，心意加倍！送給外賓也非常合適。」苗博雅議員也呼籲：「大家的支持不僅增加寶貝的自信，更是社會對寶貝有信心的最佳表現。」兩位議員都認為這些文創品是聖誕新年祝福禮的好選擇，也可與外國人分享，締造很棒的公益×藝術的國際外交。

這是《育成社福基金會》藝術培力的成果，見證心智障礙者透過藝術創作展現的無限可能，更可應用於日常生活，點綴溫暖美好。

憨寶貝創作的「台灣感性」系列商品及文創小物，傳遞對台灣土地的真摯情感。除了在庇護商店加購獲得外，年終感恩捐款「憨寶貝藝術培力計畫」，也可帶回令人愛不釋手的文創品，請您支持，給憨寶貝鼓勵及希望。 詳見: https://reurl.cc/4b68DX 。