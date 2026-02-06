育有3幼兒無正職！嘉義家庭悲劇 妻子持刀捅夫15刀奪命遭起訴

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

嘉義縣水上鄉三和村於去年中發生一起家庭悲劇。一名30歲黃姓女子因與36歲莊姓丈夫發生激烈爭吵，竟持水果刀猛刺丈夫15刀。莊男弟弟發現異狀後報警，但警消到場時，莊男已無生命跡象，送醫急救仍因傷勢過重不治。嘉義地檢署日前偵結全案，依殺人罪嫌起訴黃姓女子。

30歲黃姓女子因與36歲莊姓丈夫發生激烈爭吵，竟持水果刀猛刺丈夫15刀奪命。（圖／翻攝畫面）

警消在去年8月6日凌晨1時42分接獲緊急救護通報，趕抵現場後發現莊男身上多處刀傷，已無呼吸心跳。救護人員立即將莊男送醫搶救，但仍宣告不治，警方隨後封鎖現場並展開調查。

據了解，莊姓夫妻均從事外送，無固定正職，家中育有3名未滿6歲的幼兒。2人長期因家庭經濟與育兒問題產生矛盾爭吵。案發當晚，夫妻再度因家庭事務口角衝突，黃女情緒失控下竟持刀攻擊丈夫，也造成自己手掌受傷，行凶後黃女將凶刀丟棄至1樓，而住在同棟4樓的莊男弟弟下樓查看時發現情況不對報案。

檢方調查確認，黃女在3樓更衣間持水果刀持續砍刺丈夫15刀，貫穿丈夫心臟、肺臟，導致丈夫心臟穿刺破裂與氣血胸死亡。嘉義地檢署完成偵查後，認定黃女涉犯殺人罪，正式提起公訴。

