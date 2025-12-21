育見未來騰飛蘭青 張育騰榮任宜蘭青商第49屆會長

▲陳翠甄(左)將會長印信移交新會長張育騰(右)。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭國際青年商會20日晚舉行第48屆第49屆會長交接典禮，卸任會長陳翠甄功成身退，將會長印信移交新任會長張育騰，同時完成交接尚有宜蘭青商特友會主席黃盈芳將主席項鍊移交新主席游國良，有來自北中南各地青商會友多人前來觀禮，場面簡單隆重。

▲游國良(右2)就任宜蘭青商特友會主席。

宜蘭國際青年商會會長交接假宜蘭花漾婚宴館舉行，由總會監事方弘毅主持印信監交儀式，有兄弟會新北市三重青商會。高雄市博愛青商會，台北市長春兄弟會及友好會台北市陽明山青商會、台中市合作青商會，以及宜蘭縣內羅東青商會等都組團前來觀禮，另宜蘭縣政府工策會總幹事陳志信、宜蘭市長陳美玲、縣議員林岳賢、林麗、市民代表連聖懷及立委陳俊宇服務處人員等地方民代多人到場祝賀，共同見證這歷史傳承。

▲宜蘭青商第49屆理監事宣誓就職。

宜蘭青商2025年會長陳翠甄與特友會主席黃盈芳皆是傑出女性會友，去年二人同時就職，打破了宜蘭青商傳統歷史，成為宜蘭青商第一個女性會長與女性主席，當時在地方傳為美談。工策會總幹事陳志信代表縣長致詞就特別盛讚「女力當家」，過去二人任內合作表現可圈可點，尤其是舉辦宜蘭市林森路口的「玩美角落」美化社區活動，至今仍讓人印象深刻。

▲張育騰會長就任接受會友「預見未來、騰飛蘭青」祝賀。

新任會長張育騰從事保險業，其父親張榮貴20多年前曾擔任過宜蘭青商會長，張育騰是青商會傑出的第二代子弟，今日就職，特別以「育見未來、騰飛蘭青」做為主題，強調自己話不多，但會用行動來擦亮宜蘭青商的老招牌。

▲頒發新聘特友會諮詢委員聘書合影。

新任宜蘭青商OB特友會主席游國良是連任多屆的宜蘭市民代表，主持監交主席權鍊的前會長吳恩誕致詞特別指出，游國良是他15年前推薦入會，雖然在青商會沒有當過會長就已超齡，但「一日青商 一世青商」，相信游國良主席一定會以民意代表服務民眾精神，帶領資深特友會友服務人群再創高峰。

▲特友會代表以「甄不簡單」匾感謝陳翠甄會長領導有方。

宜蘭青商會交接典禮大會也進行第49屆理監事宣誓就職儀式，張育騰會長就職隨後並頒發第49屆秘書長林湧、財務長游淑絨、法制顧問吳家政三人聘書，同時為新入會友楊妤蓁舉行宣誓入會儀式。(照片記者林明益攝)