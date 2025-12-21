育見未來騰飛蘭青 張育騰榮任宜蘭青商第49屆會長
【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭國際青年商會20日晚舉行第48屆第49屆會長交接典禮，卸任會長陳翠甄功成身退，將會長印信移交新任會長張育騰，同時完成交接尚有宜蘭青商特友會主席黃盈芳將主席項鍊移交新主席游國良，有來自北中南各地青商會友多人前來觀禮，場面簡單隆重。
▲游國良(右2)就任宜蘭青商特友會主席。
宜蘭國際青年商會會長交接假宜蘭花漾婚宴館舉行，由總會監事方弘毅主持印信監交儀式，有兄弟會新北市三重青商會。高雄市博愛青商會，台北市長春兄弟會及友好會台北市陽明山青商會、台中市合作青商會，以及宜蘭縣內羅東青商會等都組團前來觀禮，另宜蘭縣政府工策會總幹事陳志信、宜蘭市長陳美玲、縣議員林岳賢、林麗、市民代表連聖懷及立委陳俊宇服務處人員等地方民代多人到場祝賀，共同見證這歷史傳承。
▲宜蘭青商第49屆理監事宣誓就職。
宜蘭青商2025年會長陳翠甄與特友會主席黃盈芳皆是傑出女性會友，去年二人同時就職，打破了宜蘭青商傳統歷史，成為宜蘭青商第一個女性會長與女性主席，當時在地方傳為美談。工策會總幹事陳志信代表縣長致詞就特別盛讚「女力當家」，過去二人任內合作表現可圈可點，尤其是舉辦宜蘭市林森路口的「玩美角落」美化社區活動，至今仍讓人印象深刻。
▲張育騰會長就任接受會友「預見未來、騰飛蘭青」祝賀。
新任會長張育騰從事保險業，其父親張榮貴20多年前曾擔任過宜蘭青商會長，張育騰是青商會傑出的第二代子弟，今日就職，特別以「育見未來、騰飛蘭青」做為主題，強調自己話不多，但會用行動來擦亮宜蘭青商的老招牌。
▲頒發新聘特友會諮詢委員聘書合影。
新任宜蘭青商OB特友會主席游國良是連任多屆的宜蘭市民代表，主持監交主席權鍊的前會長吳恩誕致詞特別指出，游國良是他15年前推薦入會，雖然在青商會沒有當過會長就已超齡，但「一日青商 一世青商」，相信游國良主席一定會以民意代表服務民眾精神，帶領資深特友會友服務人群再創高峰。
▲特友會代表以「甄不簡單」匾感謝陳翠甄會長領導有方。
宜蘭青商會交接典禮大會也進行第49屆理監事宣誓就職儀式，張育騰會長就職隨後並頒發第49屆秘書長林湧、財務長游淑絨、法制顧問吳家政三人聘書，同時為新入會友楊妤蓁舉行宣誓入會儀式。(照片記者林明益攝)
其他人也在看
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「最終盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 283
憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例
憲法法庭昨宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會今發聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入...聯合新聞網 ・ 22 小時前 ・ 337
感恩從政50年席開172桌 王金平：盼冬至後政治更安定
前立法院長、「公道伯」王金平今（21）日在高雄舉辦從政50年感恩餐會，席開172桌、湧入逾2千嘉賓、場面熱絡；王金平祈願，希望冬至過後，國人更安全、政治更安定、兩岸更和平。高齡84歲的王金平自1975年起連續擔任13任立委（含全國不分區），是中華民國憲政體制史上最資深立委，歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝自由時報 ・ 4 小時前 ・ 52
批5大法官帶頭違法違憲！ 趙少康曝賴清德「心中盤算」
憲法法庭5名大法官不甩評議人數門檻，昨天宣告今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。媒體人趙少康今天（20日）痛批，大法官帶頭違法違憲，做了最壞示範。趙少康也點出，問題在於賴清德不中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
5大法官人數未達門檻仍作違憲判決？律師提2事怒轟「蠻幹」：賴卓專制體制共犯
憲法法庭「癱瘓」超過1年，19日在大法官人數未達法定門檻的情況下，僅由呂太郎等5位大法官判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，引發朝野激烈爭議，其他大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美更共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。對此，律師葉慶元在臉書發文表示，民主的基本概念就是「少數服從多數」，司法院在5位......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 46
藍白合條件曝光？傳國民黨有意禮讓「這縣市」 鄭麗文回應了
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的2026年縣市長大選，各黨皆已磨拳擦掌、積極布局，其中，宜蘭縣對於國民黨及民眾黨而言，檯面下的角力更可說是暗潮洶湧；藍營方面，立委吳宗憲、議長張勝德都傳出有意角逐縣長，而民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，日前更已公開宣布參選。因此，外界相當關注，宜蘭將如何「藍白合」、由誰挑戰民進黨參選人林國漳。藍營主席鄭麗文今（20）出席宜蘭黨慶活動時，也對此事發表了看法。鄭麗文感概「這場選舉如此早就開打」，她說，這感覺不是一個好現象，台灣社會已經很久沒有休養生息。她另也表示，按照過去案例，明年底的選舉，應該是等明年初才開始啟動黨內初選、下半年才會正式進入選戰；「如今，選舉時辰大幅提前，並非台灣社會之福啊！」。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞）然而，鄭麗文接著卻甩鍋稱，因為民進黨帶頭搞選舉、搞政爭，所以在野黨才必須嚴肅面對；她繼續說道，自上任主席以後，開始積極地溝通相關提名辦法，且對全台所有縣市，都進行初步協調。宜蘭縣的部分，鄭麗文表示，今天將進行第2次協調，希望能按照黨中央公佈的提名辦法，完成黨內整合協調與團結。她直言，今天也已與議會黨團同仁互相勉勵，一定要贏下縣長、議會也要繼續維持多數。而針對外界傳言，國民黨為了「藍白合」，除了新竹市以外，較有可能讓出宜蘭縣給白營競選；不過，鄭麗文並未證實此猜測。她再三強調說，這是江湖傳言，聽聽就好；目前，藍營在所有縣市的布局，都是按照既有的SOP，也就是說，無論如何都會先完成提名程序；然後，再與友黨民眾黨，進行候選人的協調、並正式啟動藍白合作的提名機制。「這一切都是按部就班在走」。原文出處：快新聞／藍白合條件曝光？傳國民黨有意禮讓「這縣市」 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」日本記者手摀遭砍騎士傷口 哽咽曝「出血始終無法止住」警政署長張榮興曝最新案情 張文租屋處發現4刀械「旅館房間23汽油瓶」民視影音 ・ 1 天前 ・ 13
批5大法官自拆憲法法庭 黃國昌：原憲訴法至少需6人評議
憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。民眾黨主席黃國昌今天下午表示，大法官現有總額為8人，即便依照舊法也應有6人參與評議，直批這5位大法官根本是憲政史上罪人，親手拆掉憲法法庭。自由時報 ・ 1 天前 ・ 35
《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 13 小時前 ・ 85
憲訴法違憲！他：藍白綠惡鬥不會告一段落
[NOWnews今日新聞]憲法法庭日前做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，前立...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 10
賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導為因應《財劃法》、反年改等多項修法對國家憲政民主與財政健全的挑戰，總統賴清德12月15日邀集行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔等人進行「院際國政茶敘」。賴總統在會後表示，立院包含《財劃法》與《國籍法》等一系列加速推動的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，立法院前院長王金平今（21）日受訪時回應，不必評論這些問題，總之他就是希望促進國內和諧、讓政局更為安定一點。賴清德指出，《財劃法》、《國籍法》、《離島建設條例》與《公職人員選舉罷免法》等一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人權益與社會公平正義，都將陷入立即的危機；這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。總統賴清德發表談話。（資料照／取自Flickr；作者總統府）王金平今日中午在高雄漢來大飯店席開172桌，舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、有意參選高雄市長的藍委柯志恩、綠委邱議瑩、許智傑及賴瑞隆到場等人共襄盛舉，並於會前接受媒體聯訪。記者提問，賴總統提出「在野獨裁」的說法，請教院長怎麼看？對此，王金平認為，「我們現在不必評論這些問題，總之就是希望能有促成國內和諧，讓政局更為安定一點，大家共同為國家的進步、繁榮來努力奉獻，然後進一步促成兩岸和平，這個才是最重要的」。原文出處：快新聞／賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了 更多民視新聞報導韓國瑜在看嗎？賴清德懷念王金平「很少逕付二讀」：幫助政治氛圍韓國瑜不出席茶敘! 賴總統:知道院長難言之隱 盼考慮一下傳府院擬不副署、不公布財劃法 黃國昌竟點名賴卓喊：覆議制度可廢了民視影音 ・ 2 小時前 ・ 6
憲法法庭判決《憲訴法》違憲！葉慶元狠酸：創造力震鑠古今
憲法法庭昨判決《憲訴法》修正案違憲，引起輿論譁然。律師葉慶元直呼，這種法學創造力簡直是震鑠古今，「必須在我國法治史上大書特書，作為法學院莘莘學子楷模！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
國民黨告大法官瀆職 黃國昌酸「北檢不會有動作」：司法早被搞爛
5位大法官自開憲法法庭宣告立院去年底三讀修正的憲法訴訟法違憲，國民黨將於22日告發大法官瀆職。民眾黨主席黃國昌今（12/21）表示，民眾黨團當然全力支持，但也很沉痛地跟所有台灣人民預告，「台北地檢署不會有任何的動作，放心」，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。太報 ・ 1 小時前 ・ 6
批「5綠色憲法獨夫」丟光台灣臉 民眾黨：賴清德還要更激化衝突？
憲法法庭5位大法官判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸《憲法》，即日起失效，國民黨立院黨團預告將於22日告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌21日批評，5名綠色憲法獨夫如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 10
憲法法庭復活 政院：樂見9成釋憲案可進入救濟程序
憲法法庭今天作成114年憲判字第1號判決，行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
以法律阻止大法官行使職權違憲!憲訴法修正案失效 5大法官決議曝光
立法院去年10月三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議大法官的人數不得低於10人，宣告同意違憲的人數不得低於9人，使得憲法法庭空轉一年；憲法法庭今宣判，憲訴法修正案違憲，即日起失效；憲法法庭針對修正案失效也逐條說明其理由，包含限制評議的大法官人數、參與與同意人數的規定，全都嚴重影響大法官職權的行使、自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
憲法法庭復活！藍：將告發大法官濫權瀆職
[NOWnews今日新聞]憲法法庭昨天做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
「北捷隨機殺人」催化心理危機 精神科醫：模仿犯恐出現！
昨日傍晚5時許，捷運台北車站、中山站發生恐怖隨機攻擊事件，凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後持刀隨機殺人，之後墜樓身亡，至今已釀成4人死亡。衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏指出，減少不必要的曝光與敘事放大，是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。他強調，避免過度報導加害者資訊，將有助於降低後續模仿的可能性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025臺北馬拉松 開跑 市長及副市長視察維安部署
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2025臺北馬拉松」賽事活動於114年12月21日上午於市民廣場起跑。因應近期北 […]民眾日報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《憲訴法》遭判違憲 國民黨團預告下週一告發大法官濫權瀆職
立法院於去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，明定大法官人數未達15人時，總統應於2個月內補足提名，並規範參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲的大法官人數不得低於9人。然而，憲法法庭日前作出114年憲判字第1號判決，認定相關修法...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
謝銘洋、呂太郎等5人讓憲法學會驚呆了！ 1/3大法官幹這事太恐怖
憲法學會強調，若任此解釋路徑成為常態，將掏空憲法增修條文所明定之十五人合議以確保多元、慎重之組織規定，總統也就沒有補足提名大法官的義務，未來僅1/3的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。憲法裁判之權威，終須建立在明確、拘束且可預期之程序門檻上；總統與立法...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 13