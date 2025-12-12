育達學生技藝競賽屢奪佳績 蘇俊賓肯定辦學影響力、厚植桃園人才

照片來源：桃園市政府

桃園市育達高級中等學校今（12）日舉辦70周年校慶慶祝大會，桃園市副市長蘇俊賓出席表示，育達高中自民國44年創校、民國65年改制以來，已培育逾10萬名畢業生，長期深耕桃園、孕育各領域優秀人才，為城市發展奠定深厚根基。

桃園人口由早期約70萬人增長至今日突破234萬人，產值也由數百億元躍升至4兆元規模。蘇俊賓指出，各行各業皆可見育達校友的身影，顯示學校在地方教育體系中具高度影響力。他期勉學校，持續作育英才，厚植城市人才能量，為桃園爭取榮耀。

針對技職教育成果，蘇俊賓特別肯定育達亮眼表現。110學年度育達獲教育部「高職優質化績優學校」肯定，是全國兩百多所技術型高中中唯一獲獎的私立學校，也是桃園市唯一獲此殊榮的學校。另在109年及111年國中技藝教育訪視中，育達連續獲得「優等」評價，特別在餐飲、美術、平面設計及漫畫等領域表現突出。

另外，育達學生在「平面設計類」及「漫畫類」競賽中屢屢奪獎，相關獲獎紀錄已連續25年為桃園之冠，堪稱難以超越的里程碑，充分展現專業培育能量與卓越教學品質。今日活動中，育達學生也特別製作電繪人像畫致贈蘇俊賓。

蘇俊賓透露，育達學生過去創作的畫作至今仍收藏於其辦公室，言辭中對學生創意與學校教育成果表達高度肯定。他指出，面對全台少子化挑戰，育達仍能維持約5000名在校生，展現穩健的辦學實力。學校不僅持續整合教育資源，成功串接國小至大學的完整學習銜接，同時積極回應產業與社會需求，培育兼具專業能力與實務素養的青年人才，對桃園整體人力培育貢獻良多。

蘇俊賓並勉勵全體學生，面對快速變動的AI與科技趨勢，除專業技能外，更需具備正確的學習態度與價值觀。他期盼同學秉持創辦人王廣亞博士所訂定的「勤儉樸實、自力更生」校訓，在多元競爭的環境中持續精進，強化競爭力，穩健迎向未來。

育達在技藝競賽成果同樣表現出色，教育局提到，育達於今（114）年全國高級中等學校學生「家事類技藝競賽」中，「幼兒教具製作」與「美顏」兩項職種皆榮獲團體第2名；個人獎項方面，「美顏」獲金手獎第2名，「幼兒教具製作」獲金手獎第3名及第7名，「餐飲服務」亦獲金手獎第5名。

教育局指出，上述4項金手獎占全桃園市得獎數的一半，成果斐然，此外在「商業類技藝競賽」中，「程式設計」及「商業簡報」分別獲得金手獎第3名與第6名，再添亮眼成績，展現學校在多元技職領域的紮實培育成果。

