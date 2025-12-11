育達舉辦國中技藝班結訓典禮 舞臺展演看見學習亮點

育達高中舉辦國中技藝班結訓典禮，現場安排精彩的演出節目

臺北市育達高中舉辦114學年度第一學期國中技藝班結訓典禮，在歷經13次課程後，共有507位學生完成結訓，學習內容橫跨餐旅、設計、食品、家政等多元職群，並頒獎表揚在課程中展現傑出表現的學生。育達高中表示，學生的靜態作品也同步展示在校園內，以多樣作品呈現各群學生所學技能，也讓參觀者更深入了解技藝教育的面貌。

育達高中表示，本次結訓典禮由育達多媒體設計科帶來燈光秀，緊接著是飲務天團Shake up! 的無酒精調酒秀，以專業技術展現餐旅群的特色。表演藝術科舞團「唯鎖育為」以新奇、節奏明快的舞蹈炒熱全場。時尚造型科同學也以親手設計的服裝走上伸展臺，並與寵物造型專班的狗狗一同登場，帶來兼具創意與可愛的走秀亮點；接著由表演藝術科Qme唱跳團體接棒演出。

此外，技藝班藝術群學生也帶來四種不同風格的表演，再度展現技藝教學的跨領域成果。節目尾聲由表藝舞團YD POPPER以強烈節奏感的震動技巧掀起全場驚呼，最後由驚奇馬戲帶來的壓軸表演為結訓活動劃下圓滿句點。

育達高中劉育仨校長表示，技藝教育的核心價值在於讓學生將所學轉化為看得見的成果，無論是作品、技術或舞臺展現，都是學習歷程的重要體現。劉育仨校長也勉勵技藝班同學，下學期可以進一步選擇其他職群，持續探索興趣、累積技能，在多元方向中找到最適合自己的道路。